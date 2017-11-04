Названа причина развода Хаматовой с мужем
"Таро говорят, что их расставание идет под знаком освобождения. Последние полтора года эти люди были чужими друг для друга, и каждый в их так называемой "семье" был сам по себе. Отношения себя изжили, а супруги стали безразличны друг другу. То, что они сейчас оформили развод официально – к лучшему для обоих. У обоих впереди яркая и интересная судьба. А Чулпан точно не останется одна – семейные отношения у нее впереди", – рассказала Dni.Ru таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.
Чулпан – личность с большой буквы. "Актриса дает очень много окружающим людям, я бы даже сказала, высшие силы используют ее для поддержки людей, которые в этом нуждаются. Она притягивает к себе самых лучших, интересных и успешных личностей, потому что сама такой и является, – добавила гадалка. – Хаматова прекрасно реализует себя во всех сферах жизни. Карьерных достижений впереди невероятное количество, заслуги в творчестве, авторитет и сфера влияния будут постоянно расти. Кроме того, расширяться будет и ее благотворительная деятельность, которую и сейчас не стоит недооценивать".
"Что касается ее бывшего мужа Александра Шейна, то нельзя сказать, что его ждет такое же большое будущее, как и Чулпан. Конечно, его ждут успехи и новая семья, но могу с уверенностью сказать, что его развитие до недавнего времени стимулировала именно бывшая супруга. Чулпан вдохновляла и подпитывала его энергетически так, как этого не сможет сделать никто другой", – уверена таролог.
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