Названа причина развода Хаматовой с мужем

Актриса Чулпан Хаматова разошлась с мужем, режиссером Александром Шейном, после восьми лет брака. Dni.Ru разбирались, что же послужило причиной развода.

"Таро говорят, что их расставание идет под знаком освобождения. Последние полтора года эти люди были чужими друг для друга, и каждый в их так называемой "семье" был сам по себе. Отношения себя изжили, а супруги стали безразличны друг другу. То, что они сейчас оформили развод официально – к лучшему для обоих. У обоих впереди яркая и интересная судьба. А Чулпан точно не останется одна – семейные отношения у нее впереди", – рассказала Dni.Ru таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.

Чулпан – личность с большой буквы. "Актриса дает очень много окружающим людям, я бы даже сказала, высшие силы используют ее для поддержки людей, которые в этом нуждаются. Она притягивает к себе самых лучших, интересных и успешных личностей, потому что сама такой и является, – добавила гадалка. – Хаматова прекрасно реализует себя во всех сферах жизни. Карьерных достижений впереди невероятное количество, заслуги в творчестве, авторитет и сфера влияния будут постоянно расти. Кроме того, расширяться будет и ее благотворительная деятельность, которую и сейчас не стоит недооценивать".

"Что касается ее бывшего мужа Александра Шейна, то нельзя сказать, что его ждет такое же большое будущее, как и Чулпан. Конечно, его ждут успехи и новая семья, но могу с уверенностью сказать, что его развитие до недавнего времени стимулировала именно бывшая супруга. Чулпан вдохновляла и подпитывала его энергетически так, как этого не сможет сделать никто другой", – уверена таролог.