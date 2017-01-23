Чулпан Хаматова сделала признание о больных детях

Чулпан Хаматова дала откровенное интервью. Популярная актриса рассказала о работе и личной жизни, страхах и местах.

На протяжении нескольких лет Чулпан Хаматова успевает не только работать и заниматься семьей, но и помогает детям, страдающим от онкологических и онкогематологических заболеваний. "Большинство наших подопечных выздоравливают. И мы в нашем фонде стараемся сделать так, чтобы их жизнь в больнице ничем не напоминала гетто. Чтобы и в больнице продолжалось радостное, веселое детство: поэтому у нас праздники, клоуны, конкурсы и игры", – рассказала актриса.

Хаматова призналась, что для нее больные дети это пример для подражания. "Они — настоящие бойцы, бесстрашные воины. Я могу только восхищаться их силой воли, мудростью, терпением. Я вижу, как они борются с болезнью и как они ее побеждают, и я рада быть рядом. И быть хоть чуточку причастной к делу помощи врачам, которые их лечат", – цитирует актрису газета "Известия".

К сожалению, не всех детей удается спасти. "Дети, которые стали мне друзьями, но которые, к сожалению, от нас ушли, живут у меня в сердце. Я бережно храню воспоминания о нашей дружбе и знаю, что мы когда-нибудь встретимся", – уверена Чулпан.

Несмотря на смелость и мужество, которыми обладает актриса, она не скрывает, что ей знаком и страх. "Я боюсь терять людей, очень страшно потерять кого-то близкого", – призналась Хаматова.

В свою очередь, популярная актриса поделилась и своими мечтами. Она поделилась своими желаниями: "О том, чтобы все мои близкие и родные были здоровы. А у меня самой всегда хватало мудрости помнить, что надо проживать каждую секунду и радоваться тому, что живешь".