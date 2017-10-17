Хаматова и Собчак закатили скандал в суде

Ксения Собчак и Чулпан Хаматова получили предупреждение за выкрики и аплодисменты в суде. Девушкам пригрозили штрафом и привлечением к административной ответственности.

Инцидент произошел в Басманном суде Москвы. Ведущая и актриса прибыли на процесс по делу режиссера Кирилла Серебренникова в качестве поручителей. На заседании рассматривался вопрос о продлении домашнего ареста художественному руководителю "Гоголь-центра".

Вместе с Ксенией и Чулпан поручиться за Серебренникова решили еще множество деятелей культуры. Среди них – Наталья Солженицына, Филипп Киркоров, Андрей Малахов, Александр Калягин, Ирина Прохорова и другие, отмечает "Московский Комсомолец".

Напомним, 22 августа режиссер Кирилл Серебренников был задержан в Санкт-Петербурге на съемочной площадке своего нового фильма "Лето". Художественного руководителя "Гоголь-центра" обвиняют в хищении 68 миллионов рублей. Решением Басманного суда Москвы Серебренников отправлен под домашний арест.

Вокруг дела режиссера сразу же разгорелась общественная дискуссия. Кто-то считал, что творца нельзя держать дома, мешая ему работать, другие уверяли, что человека, обвиняемого в хищении такой крупной суммы, нужно держать за решеткой.

В результате по поводу дела режиссера высказался президент России. Он подчеркнул, что ни о какой цензуре в отношении Серебренникова речи не идет. Если бы власти хотели ограничить деятельность главы "Гоголь-центра", не финансировали бы его проекты.

"Серебренников получал государственные средства. Это говорит о том, что никакой цензуры, никакого давления – ничего нет. Просто не давали бы государственные деньги, вот и дело с концом, если бы хотели ограничить его творческую деятельность", – заявил Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что режиссеру выделялись крупные суммы: "Если вы посмотрите, финансирование по линии правительства – где-то 300 миллионов, а по линии московского правительства – 700 миллионов за два-три года".