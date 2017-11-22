Эксперт о втором венчании и смертельной болезни Пугачевой

По мнению ясновидящей, таролога Марианны Абравитовой, Максим Галкин и Алла Пугачева обвенчались ради их маленьких детей. Эксперт по паранормальным явлениям заявила, что супруги кардинально пересмотрели свои взгляды на жизнь и встали на путь воцерковления.

"Венчание Аллы Борисовны Пугачевой и Максима Галкина совершенно не связано с состоянием здоровья певицы, – уверена таролог, ясновидящая Марианна Абравитова. – Ну и, конечно, речи быть не может о конце жизненного пути. Хотя сама Примадонна глубоко задумывалась на эту тему в связи с тем, что неоднократно испытывала довольно серьезные проблемы со здоровьем. Однако маленькие дети все изменили в ее жизни. А недавний акт венчания был проведен исключительно ради них".

Карты Таро показали, что мировоззренческая платформа Максима и Аллы очень изменилась. "Они буквально пересмотрели свои взгляды на жизнь. В том числе их роль в шоу-бизнесе будет также полностью переосмыслена. Максим станет более серьезным, он отойдет от смеха и дурачеств", – сказала медиум.

Есть такое понятие – воцерковление семьи. И Абравитова считает, что в их семье происходит именно это. "У Аллы Борисовны и Максима явно есть наставник, духовный отец. Вижу, что жизнь в этой звездной семье пойдет по церковным канонам. Они делают все правильно. В таких семьях дети получают совсем другой энергетический посыл. И жизненная линия, и здоровье, – все складывается в сторону плюсовой полярности. Я бы посоветовала многим нашим звездам пойти по этому пути. Даже тем, кто долго живет в браке, советую обвенчаться. Все в вашей жизни сразу пойдет по благостному маршруту", - добавила она.