Венчальное платье Пугачевой обозвали занавеской

Общественность бурно отреагировала на известие о втором венчании Аллы Пугачевой. Без обсуждения не осталась ни одна деталь. К примеру, наряд Примадонны, который для нее, говорят, сшил Валентин Юдашкин, обозвали занавеской.

В минувшие выходные Алла Пугачева и Максим Галкин обвенчались в маленькой церкви в окружении самых близких людей. Для особенного дня Примадонна выбрала кремового цвета платье и в тон ему фату. Журналисты утверждают, что венчальный наряд Алле Пугачевой сшил Валентин Юдашкин. А Галкин предпочел нарядиться в классический черный костюм.

"Алла Борисовна пригласила меня и Игоря Николаева стать свидетелями великого таинства венчания. Так совпало, что мы с Игорем кумовья: я – крестная Гарри, Николаев – крестный Лизы. Алла с Максимом выбрали небольшой подмосковный сельский храм, чтобы церемония была домашней, камерной. Алле Борисовне не хотелось никакой шумихи", – рассказала приятельница Аллы Пугачевой, дизайнер Мила Ставицкая.

Женщина отметила, что Максим и Алла очень счастливы, несмотря на пересуды, которые возникли вследствие того, что для Примадонны это венчание второе. "Наконец они с Максимом перед Богом объединились. Вот ей так хочется! Что в этом плохого? Сейчас она счастливая женщина и мать", – цитирует Ставицкую сайт "Комсомольская правда".

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Ноя 17 2017 в 11:13 PST

Несмотря на то что событие случилось еще несколько дней назад, общественность продолжает бурно обсуждать все подробности. В частности, не осталось без внимания платье Примадонны. По мнению некоторых комментаторов, наряд похож на занавеску.

"И наряд отвратительный, как занавеска с окошка, и за церковь стыдно" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Судя по градации цвета фаты молодой от десятилетия к десятилетию, следующая должна быть черной", "Юдашкин уж мог постараться или попросить кого-то, если времени не было. Какая-то штора-тюль на Борисовне. Колхоз", "Ну кто бы сомневался, что такую пошлость и безвкусицу может сшить кто-то другой: только Юдашкин!!!!" – высказались комментаторы в Сети.