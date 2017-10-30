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Гороскоп

Любовный гороскоп на ноябрь 2017 года

Фото: Dni.Ru
Некоторые представители Зодиакального круга в ноябре будут особенно привлекательны для противоположного пола. У кого личная жизнь будет особенно яркой, Dni.Ru рассказала астролог Центра прогнозирования и психологии "АструС" Юлия Самоделова.
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ОВЕН

В ноябре вы будете весьма привлекательными для противоположного пола. Особенно, если вы мужчина. Но все-таки надо иметь в виду, что отношения, которые могут сложиться в этом месяце, скорее, основаны на сексуальном притяжении, нежели на духовной близости.

ТЕЛЕЦ

Тельцам в ноябре важно не упустите идеальный момент, чтобы построить личную жизнь. Если сейчас вы с кем-то познакомитесь, то не показывайте свой характер и не делайте безапелляционных заявлений. В первую очередь это относится к дамам. Вы, наконец, можете встретить человека, который за вас будет решать все вопросы.

БЛИЗНЕЦЫ

В партнерских отношениях у вас, наконец-то, появится ясность и понимание, чего вы действительно хотите. А ведь Близнецам одновременно нужны любовь, забота и свобода. Поэтому, если вы хотите быть с партнером, вырабатывайте верную линию поведения. Шансы построить новые долгосрочные отношения очень малы.

РАК

А вот в личной жизни Раков могут появиться моменты непонимания, что может вызывать слишком бурную негативную реакцию вашего партнера. И уж, конечно, этот месяц – не самое подходящее время для создания новых отношений. Они могут принести больше боли, чем счастья.

ЛЕВ

Личная жизнь – это та тема, которая порадует, если она уже есть, и расстроит, если ее нет. Не стоит рассчитывать, что в ноябре вы встретите того единственного (или ту, единственную), который станет счастьем всей вашей жизни. А у тех, у кого уже есть семья, да еще и дети, все будет хорошо.

ДЕВА

Личная жизнь у тех, у кого есть постоянный партнер или супруг, будет ровной, стабильной, хотя и немного скучноватой. Чтобы развеять налет бытовой рутины, найдите какое-нибудь хобби, которое будет интересно вам обоим. Новые отношения, которые могут возникнуть в этом месяце, скорее всего, будут иметь платонический характер. Дальше этого дело не пойдет.

ВЕСЫ

Вы хотели бы успешно (с материальной точки зрения) выйти замуж или жениться? Ничего предосудительного в этом нет. Ноябрь очень способствует знакомству с состоятельным партнером, который впоследствии может стать вашим супругом. Хотя, конечно, хотелось бы, чтобы выгода сочеталась с любовью.

СКОРПИОН

Как правило, бесполезно что-то советовать Скорпионам – они для себя все решают сами и не следуют ничьим советам. И, тем не менее: постарайтесь не давить на партнера. Особенно это касается мужчин, и это относится к тем, кто недавно знаком и хотел бы, чтоб отношения перешли в другой формат. Всему свое время.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцы в своих отношениях в партнерами все решают сами. Они более авторитарны, чем обычно. Понятно, что это имеет свои плюсы и минусы. И если Стрелец – мужчина, то, скорее всего, партнерша его авторитарность расценит как мужественность. Кстати, в большинстве случаев это так и есть. Однако постарайтесь быть мягче. Отслеживайте реакцию вашей половинки на безапелляционные заявления.

КОЗЕРОГ

У некоторых представителей знака Козерог есть шанс, что дружеские отношения перейдут в романтические. Возможно, у вас есть человек, которого вы считаете просто другом, просто подругой... А там все непросто. Возможно, вы не видите, что человек, который охотно ходит попить с вами кофе – влюблен, и не знает как подать сигнал. Имейте в виду, из друзей получаются самые лучшие супруги.

ВОДОЛЕЙ

В партнерских отношениях у вас могло быть все хорошо, но ваше свободолюбие принимает гипертрофированные формы. Ощущение прищемленного в дверях хвоста заставляет вас проявлять неадекватную агрессию по отношению к партнеру. Однако, вас никто не держит. Вы именно там, где вы хотите быть. Примите этот факт...

РЫБЫ

Больше всего шансов устроить свою личную жизнь у тех представителей знака, которые хотели бы заключить брак с иностранцем. Люди издалека считают вас сейчас наиболее привлекательными для того, чтоб сформировать пару.
30 октября 2017, 22:00

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