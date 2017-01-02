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Тяжелая судьба фигуристки Сотниковой

Аделина Сотникова. Фото: GLOBAL LOOK press/Koji Aoki
Аделина Сотникова – одна из самых ярких фигуристок нашей страны. Ей удалось первой за всю историю одиночного женского катания выиграть золото Олимпийских игр. После такого взлета все мы ожидаем от Аделины новых побед и свершений. Так почему после такого ошеломляющего успеха сейчас не все получается у Аделины?
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"Первое, что бросилось в глаза - это четыре конфигурации "Большой квадрат". Надо сказать, что это самая жесткая напряженная конфигурация из всех существующих в астрологии, которая замыкает жизнь человека в рамки жестких давящих условий, человек просто обязан делать то, что требует от него судьба и, как правило он это сам чувствует", – отметила астролог Вероника Андреева, изучившая натальную карту Аделины.

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Большой квадрат наряду с отрицательными сторонами своего воздействия на человека имеет ряд положительных сторон, такие как напор, силу, внутреннее беспокойство, требующее выхода, решительность и способность волевого движения вперед, именно поэтому такие люди очень рано начинают самостоятельную жизнь и добиваются успехов, но при одном условии: они должны неукоснительно подчиняться тем требованиям, что преподносит им жизнь, и как бы трудно ни было, идти вперед. При этом, как правило они не находят поддержки у окружающих, и в критические моменты остаются одни со своими переживаниями и проблемами.  

Это происходит не потому, что Аделине не хотят помочь, а потому, что жизнь ставит ее в такие условия, при которых помочь не может никто, при всем желании. "Что говорить, если у Аделины таких Больших квадратов четыре! Большой квадрат некоторые астрологи еще называют крестом судьбы. Соединение ретроградностационарной Венеры с Марсом в Знаке Близнецов дарит своим подопечным талант в спорте, люди с такими показателями в натальной карте часто обладают большими врожденными способностями в игре на музыкальных инструментах, а так же в балетном искусстве. У Аделины в карте очень интересное положение Меркурия, планеты, отвечающей за разум, умение общаться, особенности мышления. Меркурий находится в самом лучшем положении – в обители, то есть у себя дома, и дарит человеку умение учиться, хорошую память, как правило, прекрасные умственные способности, быстроту реакции и умение выбрать самое правильное решение из всех возможных", – рассказала астролог.

Однако, по ее словам, при всех положительных качествах такого положения Меркурия, у Аделины эта планета не имеет мажорных аспектов к другим планетам, то есть находится в шахте, поэтому часто у человека могут быть ситуации, при которых его реакция на события и слова других людей становится достаточно странной, может выражаться слишком бурно и оставлять неизгладимый след в душе. Такой Меркурий может в ответственные моменты в жизни (например, соревнования) подвести и выбить человека из колеи буквально какой-то мелочью – неловко сказанным словом или взглядом. То есть действие разума в ответственные моменты жизни может быть непредсказуемым, человеку с таким Меркурием надо обязательно работать над искусством концентрации.

"В части предсказательной астрологии сейчас у Аделины противоречивый период, так как есть и напряженные и гармоничные аспекты в дирекциях. Соединение Урана с Луной склоняет человека к слишком свободному выражению своих взглядом, нетерпимости, подчеркнутой независимости, а также может нести проблемы в семье, слишком поспешные решения, которые способны вызвать неприятные последствия. Соединение дирекционного Солнца с Черной луной во Льве усиливает амбиции, делает их болезненными и может привести к поспешным действиям и травмам. Однако, секстиль Сатурна к Меркурию говорит о том, что если человек усмирит в себе эгоцентризм и начнет прислушиваться к опытным людям, желающим добра, будет просто кропотливо трудиться, то можно ожидать не момент взлета, но заслуженное поощрение от судьбы за старание, прилежание и смирение", – дополнила Андреева.

2 января 2017, 15:52
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