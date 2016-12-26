Расставшаяся с ведущим Сотникова ищет парня-спортсмена

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова дала откровенное интервью. Расставшаяся с ведущим Александром Молочко девушка ищет парня-спортсмена.

Аделина Сотникова не скрывает, что у нее был неудачный роман с мужчиной, который не происходил из мира спорта. "Он не понимал специфику моей жизни, поэтому ему постоянно не хватало внимания. Это стало проблемой, и мы расстались", – объяснила Аделина.

С тех пор Сотникова пришла к выводу, что ей следует искать избранника в спорте. "Я пришла к выводу, что идеальный вариант для меня – парень-спортсмен. Когда люди заняты в одной сфере и понимают ее специфику, исключено недопонимание. Мы оба будем знать, как важно постоянно идти к цели и не нарушать режим. Так проще поддерживать друг друга", – цитирует фигуристку "Телепрограмма".

Отметим, что ранее Аделина Сотникова состояла в отношениях с ведущим Александром Молочко. О романе знаменитостей стало известно в марте, когда молодые люди пришли на премьеру фильма "Герой", главную роль в котором неожиданно для многих сыграл певец Дима Билан. Тогда весь вечер 19-летняя фигуристка и 21-летний ведущий держались за руки и перешептывались, при этом девушка буквально светилась от счастья.

Фото опубликовано Adelina Sotnikova 1️⃣4️⃣⛸ (@adelinasotnikova_2014) Дек 24 2016 в 4:45 PST

Позже Молочко подтвердил роман с Сотниковой. "Да, мы действительно пара. Познакомились во время съемки для одного глянцевого журнала. Это произошло не так давно – 17 февраля. Это была любовь с первого взгляда! Я верю в судьбу и в то, что все встречи неслучайны. Мне с ней очень хорошо и спокойно. Я уверен в Аделине на все 100 процентов!" – говорил Александр.

В итоге, слабину дал Молочко. журналисты узнали, что у Александра были отношения с 30-летней моделью Маликой Мирзояновой. Тогда от серцееда Молочко решили отказаться обе девушки.