Любовный прогноз по знакам зодиака на год Петуха

Тема партнерских отношений в 2017 году будет актуальна. У кого в новом году есть все шансы найти свою вторую половинку, а кого ждут серьезные потрясения, Dni.Ru рассказала астролог Центра прогнозирования и психологии "АструС" Юлия Самоделова.

ОВЕН

Тема партнерских отношений в 2017 году будет актуальна для Овнов, как никогда. Особенно это проявится в первой половине года, вплоть до октября. До осени многие представители знака Овен не только смогут найти себе пару, но и вступить в брак. Особенно год благоприятен для тех, кто ищет партнера авторитетного, состоятельного и с положением в обществе. На это указывает транзит Юпитера по Весам, противоположному для Овна знаку. Представители этого знака, у которых уже есть партнер, будут укреплять свой союз. Несмотря на то, что Овны горячие и могут иногда рубануть с плеча, личные отношения – это тема, требующая осторожности и внимания.

ТЕЛЕЦ

Партнерские отношения для представителей знака Телец станут очень актуальны во второй половине года. Примерно с октября одинокие Тельцы, заинтересованные в том, чтобы создать союз, будут активно искать пару и предпринимать для этого все возможное. Если вы в браке или у вас есть отношения с кем-то, то эти отношения будут улучшаться. Ваша задача сейчас, научиться договариваться с любимым человеком. К сожалению, Телец – это очень авторитарный знак, далеко не всегда умеющий слышать партнера и относиться к его мнению внимательно. В первые четыре месяца у многих Тельцов возникнет вопрос об увеличении семьи. Не исключено, что именно это станет причиной того, что вы задумаетесь о расширении жилплощади или ремонте.

БЛИЗНЕЦЫ

У Близнецов наступает период серьезных проблем в партнерских отношениях. У кого-то будут рушиться браки, кто-то будет не доволен своим партнером. Во всяком случае, найти взаимопонимание будет сложно, а иногда и нереально. Придется приложить максимум усилий, чтобы удержать равновесие. На это указывает Сатурн, проходящий по седьмому от Близнецов знаку – Стрельцу – связанному с партнерскими отношениями. К тому же он будет "усилен" Черной Луной. Именно эта пара планет традиционно создает проблемы, так что Близнецам потребуется терпение и спокойствие, чтоб не разрушить то, что создавалось не один год. Самый тяжелый случай, если ваш партнер тоже родился под знаком Близнецы. У вас одновременно будут происходить нервные срывы. Так что держите себя в руках. Конфликт прекращает тот, кто умнее.

РАК

В личной жизни представителей знака Рак вряд ли будут происходить особые потрясения и перемены, если, конечно, нет указаний в личном гороскопе. Те, у кого уже есть партнер (супруг), будут оставаться в отношениях. Те, кто одинок и пока не встретил свою второю половинку, скорее всего, так и останутся одинокими. Да это и к лучшему – избыток чувств сейчас вам скорее вреден, чем полезен. Все вышесказанное не относится к последним двум месяцам года. В ноябре в противоположный Раку знак, отвечающий за партнерские отношения, в Козерог, войдет Черная Луна. Это приведет к тому, что ваши партнеры будут своими необдуманными действиями разрушать уже построенные отношения. Да и те отношения, которые только возникли, будут подвержены довольно серьезным испытаниям. Вам предстоит период терпения и лояльного отношения к чужим ошибкам. Обнадеживает то, что именно представители знака Рак умеют терпеть, ждать и понимать.

ЛЕВ

Прекрасный год для создания семьи или хотя бы для того, чтоб найти себе пару. С большой степенью вероятности, тот человек, который понравится вам в этом году, окажется вашей судьбой. У тех представителей знака, у которых уже есть партнер, союз будет укрепляться. И если вы сомневались в прочности ваших отношений, сомнения отпадут. Вы придете к мысли, что это именно ваш человек. Лидирующую роль в отношениях придется играть именно вам. Поэтому проявляйте инициативу и помните, что ваши действия определяют не только вашу жизнь, но и отражаются на жизни вашей второй половинки. Наиболее благоприятное время для поиска и начала отношений – это январь-март и три летних месяца. Если вы решите узаконить ваши отношения, то выбирайте этот период для свадьбы. Кроме того, для свадьбы отлично подойдет время с 23 сентября по 23 октября, когда Солнце пойдет по знаку Весов.

ДЕВА

Что касается личных отношений, вряд ли они в новом году будут так же актуальны, как и в прошлом. Скорее всего вы будете довольствоваться тем, что имеете. Если у вас есть семья, партнер, вы будете оставаться в браке. Если нет, то вряд ли вы приложите много усилий, чтоб изменить существующее положение вещей. Но это не значит, что никто из представителей знака не найдет себе пару. Просто вопросам личной жизни не будет придаваться большое значение. Гораздо важнее для представителей знака Дева сейчас партнерство в бизнесе и те союзы, которые могут быть материально выгодны. Так что Девы в этом году могут рассчитывать на выгодный брак.

ВЕСЫ

Конец лета и осень 2017 года принесут перемены в личной жизни. Некоторые из представителей этого знака найдут себе пару, причем это будут долгосрочные отношения, которые, возможно, окончатся браком. Те Весы, у которых есть партнер (а Весы предпочитают, чтобы он был), будут пересматривать формат отношений. Многие из тех, кто был с партнерами в свободных отношениях, решат зарегистрировать брак. Прежде всего, это относится к Весам-мужчинам. Не стоит сомневаться, принимайте решение и действуйте. Имейте в виду, вам нужно поменьше рассказывать о себе. Это не только не принесет вам пользы, но и может быть опасно. Все ваши слова могут быть истолкованы превратно и использованы против вас.

СКОРПИОН

Маловероятно, что в жизни этого темпераментного знака произойдут какие-то существенные изменения. Да и вообще, взаимоотношения с противоположным полом не станут центральной темой года. Конечно, всем хочется любить и быть любимыми, однако не всегда чувства определяют наше поведение и являются мотивом для действия. Скорпионам сейчас нужна холодная голова. Так что можно утверждать, что сейчас вы более чем благоразумны. Хотя для Скорпионов это немного странное состояние. Они люди эмоциональные.

СТРЕЛЕЦ

Самым большим плюсом 2017 года станет абсолютная свобода. Вам важно не испугаться этого, а насладиться тем, чего многим другим не хватает. Это относится и к отношением с противоположным полом... С большой вероятностью, у вас будут складываться партнерские отношения на свободной основе, скорее, даже похожими на дружбу. Кстати, вполне возможен роман с человеком, которого вы раньше считали своим другом, или с тем, кто разделяет ваши интересы. Тех, кто состоит в браке или имеет партнера, вторая половинка будет понимать и всячески поддерживать.

КОЗЕРОГ

Активно заниматься личной жизнью и налаживать партнерские отношения Козероги будут в течение трех летних месяцев. Однако, маловероятно, что возникшие в этом году романы и связи приведут к браку. Скорее всего, это будут дружеские отношения или те, которые можно назвать милым и приятным времяпрепровождением. А вот те союзы, которые возникли в прошлом году или ранее, будут укрепляться и развиваться. Кто-то даже решит пожениться. Совет астролога: не выбирайте для бракосочетания август.

ВОДОЛЕЙ

Тема партнерских отношений для многих представителей этого знака может стать центральной. У одиноких Водолеев есть шанс найти себе пару, а у кого-то даже возможность встретить такого человека, которого искал всегда – свою настоящую вторую половинку. Наибольшая вероятность такой встречи в середине зимы или в середине лета. Те Водолеи, чья личная жизнь налажена, тем не менее, будут менять формат отношений. У кого-то наступит второй медовый месяц, у кого-то наметится охлаждение. Это будет зависеть от событий, произошедших в прошлом году.

РЫБЫ

Вы могли бы наслаждаться счастливой личной жизнью, но вам мешает объективно оценить партнера ваша мечтательность. Кто-то считает, что он хуже, чем есть на самом деле, а кто-то, наоборот, думает, что лучше. Из-за этого и будут происходить всяческие недоразумения. Однако для одиноких представителей этого знака год вполне благоприятный. Судьба сама будет предлагать выбрать себе партнера, ставя вас перед весьма непростым выбором. В итоге Рыбы поделятся на два лагеря. Одни вернутся в предыдущие отношения, которые уже казались оконченными. Другие будут искать новых чувств с новыми партнерами.