Какие знаки зодиака ждет успех в делах в 2017 году

Кому год Петуха готовит массу проблем, а кому, напротив, поможет хорошенько заработать, Dni.Ru рассказала астролог Центра прогнозирования и психологии "АструС" Юлия Самоделова.

ОВЕН



Для Овнов, занимающихся бизнесом, наиболее активными должны стать январь и февраль. Именно зимой следует принимать важные решения, способствующие росту и развитию вашего дела. Привлечение бизнес-партнеров и инвестиций от частных лиц или организаций также поможет укрепить ваши позиции в бизнесе и построить перспективы на будущее. В финансовом отношении хорошей будет весна. Кроме прочих благоприятных показателей, вас до июня поддерживает Белая Луна, которая не даст остаться без денег. В любом случае, занимаетесь вы своим бизнесом или работаете по найму, профессионализм и хорошие деловые качества вам, безусловно понадобятся. Если будет возможность пойти на курсы или любым другим способом повысить квалификацию, сделайте это.

ТЕЛЕЦ

Для Тельцов выдастся непростой год. Бизнес, скорее всего, будет тормозиться: развивать его будет крайне непросто, а иногда и невозможно. Деньги в долг представителям этого знака лучше не брать, да и свои одалживать не стоит – есть вероятность, что их не вернут. Не нужно пускаться в рискованные предприятия. Прежде всего это касается финансов.

Несмотря на трудности, Телец – это знак, который умеет зарабатывать, так как всегда стремиться к финансовой стабильности. Максимальную активность стоит проявить весной и в начале лета, в период с апреля по июнь. А вот в августе и сентябре будьте предельно осторожны и внимательны, чтобы избежать потерь.

БЛИЗНЕЦЫ

В этом году у Близнецов ждут огромные перспективы в бизнесе и профессиональной деятельности. Особенно активно процесс развития и роста будет идти, начиная с конца апреля. Те преграды, которые жизнь вам ставила в предыдущем году, исчезнут, и можно будет развернуться. Некоторые представители этого знака откроют филиалы или начнут успешно развивать еще одно направление бизнеса.

В финансовом отношении первая половина года будет хорошей, особенно весна. Именно в этот период можно и хорошо заработать, и получить удовольствие от проделываемой работы. Не следует рассчитывать ни на кого, кроме себя самих. Тогда не придется никого винить в своих ошибках, зато и отдавать лавры за успехи никому будет не надо.

РАК

Для тех, кто строит и развивает свой бизнес, настало время реноваций и перехода к суперсовременным методам и технологиям. Используйте средства коммуникации: если ваш бизнес еще не представлен в интернете, вы рискуете проиграть конкурентам.

Некоторые представители знака Рак решат сменить работу, а кто-то даже радикально поменять сферу деятельности и профессию. Доходы будут не очень большие, зато стабильные. Серьезные указания на это дает Восходящий узел во втором знаке от Рака, отвечающем за финансы. Наиболее благоприятными с точки зрения доходов будут весна и конец года (декабрь). Если у вас есть желание открыть свой бизнес или начать новую деятельность, наиболее подходящее время – это осень и зима, то есть конец года.

ЛЕВ

Для Львов, занятых в сфере коммуникаций, связи и информации, год более чем благоприятный. Для них открываются новые горизонты: очень престижные и полезные знакомства позволят расширить ваши возможности. Круг общения в большой степени определит и социальный статус, а для Львов это будет особенно важно в 2017 году.

Для Львов, имеющих творческую профессию, наступает непростой период. Творить будет сложно, все будет мешать. Чтобы удерживать необходимое для творчества, состояние вдохновения, нужно периодически уединяться.

Если получаться будет не все, не стоит отчаиваться. Это самое время повысить квалификацию. Это советует сделать Сатурн, проходящий по третьему знаку от Льва – знаку обучения, информации и новых связей.

ДЕВА

Для представителей знака Дева 2107 год неплохой в материальном отношении: они будут хорошо зарабатывать, и смогут позволить себе крупные покупки. Единственное, чего не стоит покупать в течение 2017 года, так это недвижимость. Сделки, скорее всего, будут невыгодными, а качество приобретаемых объектов, не соответствующим цене. Однако ремонт или перестройка может оказаться вынужденной мерой, как следствие непредвиденной ситуации.

Следует обратить особое внимание на август и сентябрь. В этот период не начинайте новых дел и не заключайте договоров. Вас могут попытаться обмануть. Многим Девам придется хорошо поработать весной и в начале лета, чтобы возместить те траты, которые будут в начале года.

ВЕСЫ

Практически весь год, до октября, для Весов будет актуальной проблема самореализации. Период прохождения Юпитера по солнечному знаку всегда очень важен. Именно в это время можно расширить свои горизонты, увеличить возможности.

Этот год связан для многих представителей знака Весы со сменой мировоззрения как в духовном, так и в политическом или личностном смысле. Успешные бизнесмены и даже политики решат избавиться от своих обязанностей для того, чтобы заняться частной жизнью. Однако при этом на сцену выйдут новые, ранее неизвестные персонажи, тоже рожденные под знаком Весы.

Вторая половина года будет гораздо более успешной в финансовом отношении, чем первая. Поэтому постарайтесь до лета экономить и не разбрасываться деньгами. Именно в 2017 году Весы могут начать новый долгосрочный проект на 10-12 лет вперед. В финансовом отношении самый хороший период – осень.

СКОРПИОН

Для Скорпионов этот год – время подготовки к будущему рывку вперед. Сейчас вам необходимо определить стратегию, а именно, решить, чем вы будете заниматься в следующие годы, к чему стремиться и чего хотите достигнуть в конечном итоге. Если Скорпион понимает, что его не устраивает существующее положение вещей, он всегда найдет возможность, силы, средства и смелость изменить это. Так что, если вы решили открыть свой бизнес, расширить его или сменить профессию, делайте это сейчас. Не медлите, как только примете решение, начинайте двигаться в нужном направлении.

Что касается вложений, то если куда-то и вкладывать деньги, так это в собственный бизнес. Не забывайте, все ходы должны быть хорошо просчитаны.

СТРЕЛЕЦ

В 2017 году у Стрельцов будет больше проблем, чем у любого другого знака. Однако год им дает возможность выстроить свое будущее на десятилетие вперед за счет того, что придется остановиться и осмотреться. Вы как будто увидите свою жизнь с высоты птичьего полета и сможете объективно оценить свои ошибки и достижения, свои достоинства и недостатки.

Очень интересный год для Стрельцов, имеющих творческую профессию. Откроются новые горизонты, вы сможете использовать самые неожиданные техники и источники вдохновения. Нельзя сказать, что у Стрельцов в этом году будет много денег, и именно скромные доходы могут стать источником переживаний и недовольства собой.

КОЗЕРОГ

Первая половина года для Козерогов будет довольно напряженной, но эффективной. Представители этого знака в новом году будут ставить цели, чтобы успешно их достигать. Наибольшие возможности жизнь предоставит тем, кто рожден в период с 5 по 10 января, так как по тем градусам, где у них находится Солнце, проходит транзитный Плутон. Год особенно благоприятен для Козерогов, занимающихся бизнесом.

В первой половине года вам следует заняться планированием – только тогда во второй половине вы сможете запустить новый проект или структурировать свое рабочее время с очевидным финансовым результатом.

Очень важная для Козерогов планета Сатурн будет в соединении с Черной Луной в августе. Такое соединение всегда проходит непросто. Лучше не делать ничего в тайне, не скрывать даже что-то несущественное, ибо все это в конечном итоге будет направленно против вас.

ВОДОЛЕЙ

Для тех представителей знака, которые решат заняться бизнесом и захотят открыть свое предприятие, три последних месяца будут очень благоприятными. Бизнес, начатый осенью, уже через год начнет приносить неплохие доходы.

Начиная с мая, начнут всплывать давние мысли и идеи, которые не были реализованы. Тема прошлого вообще будет важной для вас всю вторую половину года. Не исключено, что будут появляться люди, с которыми вы когда-то расстались, потеряли контакт – те, с кем вас развела жизнь. Вы будете находить потерянные предметы.

То, как расположен Сатурн, является указанием на возможность последовательно и терпеливо реализовывать ваши планы. В финансовом отношении год более-менее ровный и, в общем-то, благоприятный.

РЫБЫ

У Рыб наступает период мечтаний. Особенно этому чувству будут подвержены люди, рожденные в период с 27 февраля по 6 марта. Важно, чтобы эта мечтательность не стала помехой для вашего здравомыслия и адекватного восприятия действительности.

Для тех, кто занимается бизнесом, продолжится непростой период. Сатурн, который второй год находится в Стрельце, мешает росту и развитию вашего бизнеса. Обратите внимание, что современные технологии, виртуальное пространство и социальные сети могут стать вашими хорошими помощниками в ведении дел и зарабатывании денег.

Надо отметить, что первые три месяца года, а также декабрь, будут наиболее благоприятными в финансовом отношении. Именно в это время у вас будут не только максимальные доходы, но и минимальные траты. А вот летом и весной траты значительно возрастут.