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Врач назвал повышенный аппетит возможным симптомом нескольких заболеваний

Врач назвал повышенный аппетит возможным симптомом нескольких заболеваний
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Повышенный аппетит может быть причиной некоторых заболеваний, рассказал диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев. По словам врача, не исключено, что постоянное желание поесть вызвано гипертиреозом, диабетом, проблемами с желудочно-кишечным трактом.

Если у человека развивается сахарный диабет, организм настойчиво продолжает требовать еду из-за недостатка питания клеток. В таком случае происходит лишь набор веса, отметил эксперт.А при нарушении работы щитовидной железы происходит избыточное образование гормонов, что приводит к повышенному метаболизму. Поэтому человек может много есть и не толстеть. Слова врача приводит "Радио 1".

25 сентября 2023, 16:39
Фото: Armin Weigel/dpa/www.globallookpress.com
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