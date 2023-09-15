Какие продукты усиливают мигрень

Врач рассказала о вреде для печени от бесконтрольного приема БАДов и витаминов

Какие факторы негативно сказываются на работе печени? На этот вопрос ответила врач-диетолог Наталья Панина рассказала, "Ожирение ведет к развитию не только воспаления печени: в некоторых случаях оно может привести к циррозу, утяжеляет течение других заболеваний", — цитирует врача RT.