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Пятница 15 сентября

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Какие продукты усиливают мигрень

Какие продукты усиливают мигрень
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Приступы мигрени могут усиливать некоторые продукты. Например, авокадо и шоколад.

Об этом сообщила заведующая неврологическим отделением № 2 Федерального центра мозга и нейротехнологий Федерального медико-биологического агентства России Ольга Бойко. По словам эксперта, на приступы мигрени могут влиять продукты, которые содержат в своем составе такое вещество как тирамин. Он образуется при распаде некоторых белков в процессе старения продуктов. Усиливать головные боли могут, например, шоколад, орехи, твердые сорта сыра, а также красное вино. Таким образом, врач рекомендует избегать этих продуктов при лечении мигреней, отмечает Пятый канал.

15 сентября 2023, 20:45
Фото: Pixabay.com
Пятый канал✓ Надежный источник

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