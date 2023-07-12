Врач развеяла мифы о повышенном давлении: главные ошибки гипертоников

Терапевт Надежда Чернышова рассказала, каким образом гипертоники оказывают себе "медвежью услугу".

Ключ к успеху в разных областях жизни — это гармония, умение балансировать и не бросаться в крайности. Со здоровьем то же самое. Иногда люди настолько усиленно борются с недугом, что не замечают, как сами провоцируют его развитие. Врач объяснила, какие суждения о повышенном давлении являются неверными.

Миф №1: Нельзя заниматься физической активностью. Как поясняет RT, на самом деле умеренная нагрузка тренирует сосуды. Однако упражнения рекомендовано выполнять в периоды, когда с давлением все в порядке. Таков наказ медика, сообщает телеканал "360".

Миф №2: Гипертония не связана с продолжительностью сна. В реальности зависимость просто колоссальная. Из-за недосыпа страдает нервная система. Как следствие — нарушается тонус сосудов и повышается давление.

Между тем ОСН также ссылается на другого специалиста — диетолога Елену Соломатину. Ранее эксперт объясняла, что некоторые продукты помогают нормализовать повышенное давление.

Отметим, с точки зрения психосоматики при гипертонии нужно навести в жизни порядок. Специалисты в этой отрасли полагают, что ключевой фактор на пути к выздоровлению — создание комфортных условий, в том числе психологических и эмоциональных.