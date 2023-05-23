Это убьет ваши зубы: стоматолог про вредящие красивой улыбке привычки

Чтобы сохранить здоровье улыбки и не становиться частым посетителем стоматологической клиники, важно знать, какие повседневные привычки могут навредить зубам. О них рассказал основатель, владелец и главный врач клиники Smilestudio Луиза Автандилян.



Нужно понимать, что даже при хороших природных данных, а также при тщательном уходе за полостью рта состояние зубов может ухудшиться. Всему виной наши привычки и действия, которые мы совершаем ежедневно, не задумываясь о серьезных последствиях.



Использование зубов не по назначению

Очень плохая, но на первый взгляд безобидная привычка — вскрытие зубами пакетов, открывание крышек, перекусывание ниток, а также разгрызание орехов и семечек. Делая это машинально, мы даже не догадываемся, какой вред наносим состоянию зубной эмали.

Механическое давление на зубные единицы приводит к образованию сколов и микротрещин на поверхности эмали, к ее истиранию, а также может стать причиной серьезной травмы — перелома зуба. Запомните: чем чаще ваши зубы травмируется, тем больше вероятности потерять их в будущем. Поэтому для данных действий всегда используйте специальные приспособления.

Привычка есть перед сном

В ночные часы выработка слюны замедляется, как и пищеварительные процессы в организме. В результате этого зубы недостаточно защищены от воздействия патогенных микроорганизмов, которые размножаются в ротовой полости, питаясь остатками пищи, застрявшими в контактных пунктах.

Иными словами, если человек ест перед сном и ложится спать, не почистив зубы, во рту создается благоприятная среда для развития бактерий. К тому же в ротовой полости запускается процесс брожения, который сопровождается активным выделением агрессивной кислоты, губительной для зубной эмали.

Частые перекусы

В отличие от полноценного приема пищи, во время частых перекусов — например, чаще одного раза в 3–4 часа, в слюне вырабатывается недостаточное количество минералов и белков, подавляющих рост стрептококков — главных виновников в развитии кариеса. Другими словами, слюна не в полной мере выполняет свои функции по очищению зубных единиц.

Поэтому, если желание пожевать что-то на ходу берет верх и изменить пищевые привычки не получается, после еды нужно тщательно удалить остатки пищи, воспользовавшись зубной нитью, ершиком или ополаскивателем для полости рта.

Кроме того, постарайтесь сделать ваш перекус максимально полезным — лучше всего подойдёт свежее яблоко, кусочки сочной груши или морковные палочки. А вот от сладостей, мучных и крахмалистых продуктов стоит отказаться.

Привычка грызть карандаш или ручку

Данная привычка может привести к образованию микротрещин и сколов на поверхности зубной эмали, а также к нарушению кровообращения в корневой системе зубов, что может сделать их подвижными.

Если отучиться от этой вредной привычки не удается, во время усиленной умственной работы можно попробовать пожевать жевательную резинку без сахара. Она станет неплохой заменой карандашам и ручкам, а также простимулирует выработку слюны, которая очистит контактные пункты между зубами от остатков пищи и снизит кислотность во рту.

Любовь к тянучкам

Жевательные конфеты — ириски, мягкая карамель, тянучки и мармелад — обладают пластичной консистенцией. Такие сладости налипают на поверхность зубов, забиваются в межзубные промежутки и долгое время контактируют с зубной эмалью, размягчая ее и способствуя разрушению. После поедания таких лакомств нужно обязательно очистить контактные пункты от остатков сладкой массы и прополоскать рот чистой водой, чтобы снизить концентрацию сахара в ротовой полости.

Привычка запивать мороженое горячим чаем

Одновременное употребление горячих и холодных напитков или продуктов приводит сначала к расширению, а затем к резкому сжатию тканей зуба, что может стать причиной образования микротрещин, а также к потемнению и разрушению зубной эмали.

Курение

Курение — распространенная и очень опасная привычка как для организма в целом, так и для здоровья зубов и десен. Желтый бактериальный налет, вызванный постоянным вредным воздействием табачного дыма, образование зубного камня, неприятный запах изо рта, гингивит и пародонтит — далеко не полный перечень возможных последствий пагубной привычки, не говоря уже о том, что курение — первая причина рака полости рта, гортани и легких.

Выводы

Как выяснилось, на первый взгляд безобидные повседневные привычки могут нанести значительный вред здоровью зубов и десен. Будьте внимательнее и берегите вашу улыбку, а если проблемы с зубами миновать не удалось, обязательно сходите к стоматологу, который поможет вам вернуть здоровье и красоту вашей улыбки.