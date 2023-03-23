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Здоровье

Жизнь без тревоги: как восстановить работу нервной системы и предотвратить сердечно-сосудистые катастрофы

Врачи утверждают, что тревожные расстройства не только провоцируют возникновение сердечно-сосудистых заболеваний, но также способствуют их развитию у тех, кто уже столкнулся с проблемами со стороны сердца и сосудов. Помочь врачам справиться с тревогой своих пациентов, назначив им правильную терапию и продлив тем самым годы активного долголетия, может недавно опубликованное практическое руководство "Алгоритмы ведения пациентов с тревогой в практике терапевта".
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ВОЗ бьет тревогу

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) уже многие годы являются безоговорочным лидером среди причин смертности населения. На долю ССЗ приходится порядка 60% всех регистрируемых случаев смерти по причинам, не связанным с инфекциями. Причем, спусковым механизмом для развития ССЗ в 70% случаев становятся тревожные расстройства. К сожалению, в последние годы места тревоги в нашей жизни становится все больше. Эксперты ВОЗ утверждают, что на только на фоне пандемии COVID-19 во всем мире распространенность тревожных расстройств и депрессии возросла на четверть.

Их выводы подтверждает и российская статистика. По данным прошлогоднего опроса, проведенного компанией Ipsos, почти 60% опрошенных врачей-терапевтов, неврологов и психиатров в крупных российских городах отметили рост числа пациентов с симптомами тревожности.

Тревожное расстройство – не просто эмоции

Тревожные расстройства – это не только отрицательные эмоции в повседневных буднях, это заболевание, которое осложняет течение хронических заболеваний, например, ССЗ и стимулируют их развитие. При этом распространенность проявлений тревоги у пациентов, обращающихся в поликлиники, составляет от 12 до 70 %.

Многочисленные исследования свидетельствуют также о том, что распространенность депрессивного расстройства среди пациентов с ССЗ составляет от 18 до 60%. Наиболее часто депрессиям подвержены пациенты с хронической сердечной недостаточностью – в 61% случаев, после перенесенного инфаркта миокарда – в 54%, при артериальной гипертонии – в 52%. Тревога сама по себе провоцирует гипертоническую болезнь. Дело в том, что на тревожные состояния организм реагирует мощным выбросом различных биологически активных веществ, в том числе адреналина, а после присоединяется и кортизол. Итог – нарушение работы внутренних органов. Тревога ухудшает течение гипертонической болезни у пациентов (тревожные нарушения фиксируются у 14-66% пациентов с артериальной гипертензией).

"Длительная тревога может привести к обострению любых хронических заболеваний", – говорит к.м.н., заведующий кафедрой психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии РУДН Владимир Медведев.

Особенно опасна, по его словам, тревога в плане обострения сердечно-сосудистых заболеваний. Вот почему так важно вовремя диагностировать и начать терапию тревожных расстройств у пациентов с ССЗ! От этого в прямом смысле зависят жизни людей.

Скажи нет тревоге!

Успокаивает то, что несмотря на общий рост тревоги во всем мире и в рядах соотечественников, число методов борьбы с подобными неприятными и вредными для здоровья состояниями, в том числе медикаментозных, все время растет.

"Сегодня врачи активно используют алгоритмы для выявления тревоги у пациентов с ССЗ, что помогает снизить риски обострения этих заболеваний. В качестве помощи можно рекомендовать препарат "Афобазол", который отличают не только благоприятный профиль переносимости и высокая эффективность, но и отсутствие таких нежелательных явлений как сонливость, зависимость, привыкание", – рассуждает Владимир Медведев.

По его словам, этот препарат способствует улучшению концентрации внимания и даже памяти. Наиболее выраженный эффект можно получить, если принимать Афобазол в течение месяца. "Если вы чувствуете тревогу, конечно, проконсультируйтесь со специалистом", – советует психиатр Медведев.

Автор: 23 марта 2023, 08:00

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