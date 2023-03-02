Правильное питание в пост: 5 главных принципов

Для здоровья необходимо правильное питание, в пост его легко соблюдать.

Богатая витаминами и микроэлементами пища наполняет силой и энергией. Даже в пост, когда все продукты животного происхождения под запретом, рацион может быть сбалансированным. Диетолог Лейла Кадырова в беседе с РИА ФАН рассказала, как организовать правильное питание в особый период перед Пасхой.

На основании рекомендаций врача можно выделить 5 главных принципов:

1. На столе должно быть достаточно фруктов, овощей, различных круп;

2. Бобовые нужно есть 1-2 раза в день. Как отмечает сайт "Вести Подмосковья", из них можно готовить и супы, и вторые блюда, и закуски;

3. Дачные заготовки из овощей и ягод — тоже правильное питание;

4. Не стоит налегать на мучное и морить себя голодом в пост;

5. Следует пить больше воды.



