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Коронавирус
Запасаемся терпением и "Арбидолом" к новому учебному году

Запасаемся терпением и "Арбидолом" к новому учебному году

Чем ближе 1 сентября, тем больше хлопот у родителей школьников. В поисках формы, тетрадей, учебников, остальной атрибутики предстоящего учебного года у многих подкрадывается тревога о здоровье детей в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и COVID-19. Не омрачить жизнь родителям и их отпрыскам, массово возвращающимся из отпусков прямиком к сезону осенних ОРВИ, позволит правильная и своевременная профилактика.
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COVID не дремлет

Всплеск заболеваемости COVID-19 наблюдается во всем мире. ВОЗ уже заявила о новой волне коронавируса в Европе. В России вирус тоже перешел в наступление. По словам , академика Александра Горелова, в последние недели в России практически повсеместно, отмечается рост заболеваемости, пусть и не такой взрывной, как наблюдался в конце 2021 года. Роспотребнадзор фиксирует, что основной вклад в этот процесс вносят новые штаммы BA.4 и BA.5, на которые приходится более 50% новых случаев. Опасения эпидемиологов вызывает и новый штамм BA.2.75 ("Кентавр"). Кроме того, в России зафиксированы случаи заболевания гибридным вариантом коронавируса, получившего название "дельтакрон". И хотя врачи пока относительно спокойны, расслабляться все-таки не стоит.

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Доказана ли эффективность "Арбидола"? Отзывы врачей и мнения экспертов

"Недетский" рост детской заболеваемости

Не обошел молодое поколение и COVID-19. Так, в структуре заболеваемости новой коронавирусной инфекцией 23% пришлось на детей в возрасте от 0 до 17 лет. В зоне особого риска традиционно находятся так называемые "часто болеющие дети", которые в течение года заболевают ОРВИ от 6 до 12 раз. Эксперты отмечают, что к этой категории можно отнести до четверти всего детского населения России. Ситуация усугубляется повышенным риском осложнений у таких детей, самыми распространенными из которых являются бронхит, пневмония, гайморит, тонзиллит, отиты.

Пополняем противовирусный арсенал

В арсенале врачей и родителей обязательно должны присутствовать эффективные и безопасные противовирусные средства этиотропного, то есть прямого действия. Они оказывают воздействие не на иммунитет, а непосредственно на вирус, подавляя его репродукцию. Одним из них является хорошо зарекомендовавший себя во всем мире препарат широкого спектра действия против разных штаммов коронавирусов, гриппа, риновирусов, аденовирусов и других респираторных инфекций с хорошей переносимостью "Арбидол" (международное непатентованное название – "Умифеновир").

Арбидол давно рекомендован Минздравом России в качестве профилактического и лечебного средства при гриппе А и В, COVID19, а также при ОРВИ негриппозной этиологии для взрослых и детей. Важно, что препарат начинает действовать уже через 1.5 часа после приема, и хорошо переносится больными. .

"Арбидол" разрешен к применению детям в возрасте от 2 лет в форме суспензии, таблеток по 50 мг, начиная с трехлетнего возраста, капсул по 100 мг для детей старше 6 лет и по 200 мг – старше 12 лет.

Учитывая широту спектра действия препарата, врачи рекомендуют начинать прием при первых симптомах заболевания, не дожидаясь окончательной постановки диагноза. При этом важно соблюдать курс приема, чтобы уберечься от осложнений и не бросать принимать противовирусное, чтобы не позволить вирусам активизироваться.

Борьба за здоровье на молекулярном уровне

"Умифеновир" – один из немногих препаратов, доказавших свою эффективность в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 в том числе на международной арене. Национальная комиссия здравоохранения Китая включила "Умифеновир" в план лечения коронавирусной инфекции COVID-19 еще в самом начале пандемии в 2019 году и рекомендует его прием, в том числе в качестве профилактики, по сей день. Наблюдение за пациентами со средним и легким течением COVID-19 в госпитале города Ухань показало, что включение в схемы лечения "Умифеновира" улучшало исходы заболевания. Уже позднее китайские и американские ученые методом молекулярного моделирования выявили способность молекулы "Умифеновира" образовывать связь с одним из Mpro белков коронавируса и замедлять его размножение.

По словам доктора кафедры молекулярной фармакологии и радиобиологии медицинского университета Н.И. Пирогова Елены Каревой, любой противовирусный препарат работает на поражение определённой цели. "В случае с "Арбидолом" ключевой белок в системе размножения COVID-19 является одной из его основных целей", – пояснила эксперт.

В начале 2022 года были обнародованы результаты исследования ученых из России по уточненному механизму взаимодействия молекулы "Умифеновира" ("Арбидол") с S-белком коронавируса. Оказалось, что для проникновения в клетку человека коронавирус использует так называемый рецептор-связывающий домен (РСД) В ходе эксперимента удалось доказать, что "Умифеновир" связывается с РСД вируса, блокируя его связь с человеческой АПФ-2

Дополнительно в июне 2022 года китайские ученые подтвердили способность "Арбидола" нарушать структуру сиалогликанов наружной поверхности клеточных мембран вируса, , являющихся универсальным рецептором для проникновения вирусов в клетки. Таким образом блокируется способность вируса прикрепляться к клеточным мембранам человека. Проще говоря, человек, который принял "Умифеновир", лучше защищен от возможного инфицирования и дальнейшего заболевания. В случае, если инфицирование уже произошло, вирусная нагрузка на организм заметно снизится. А чем эта нагрузка меньше – тем легче переносится болезнь.

Минздрав включил "Умифеновир" ("Арбидол") в пятую версию своих рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. Препарат сохранил свое место и в текущей 15-й редакции этого документа.

Как поясняет иммунолог, аллерголог, профессор кафедры аллергологии и иммунологии Российского университета дружбы народов Оксана Гизингер, при профилактическом применении "Арбидола" в целом снижается риск инфицирования популяции ОРВИ и COVID-19. "Нам есть, на что опереться", – уверена эксперт.

КАКИЕ КВАРТИРЫ НЕЛЬЗЯ БРАТЬ В ИПОТЕКУ

Фото: Александр Авилов/АГН "Москва"
Автор: 22 августа 2022, 08:12

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