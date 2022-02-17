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Коронавирус
В России вновь выявили свыше 180 тысяч новых случаев COVID-19

В России вновь выявили свыше 180 тысяч новых случаев COVID-19

После нескольких дней снижения коронавирус в России сегодня снова перешел в наступление.
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За минувшие сутки в России зафиксировали более 180 тысяч новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом свидетельствуют свежие данные отечественного оперативного штаба по борьбе с пандемией, которые привел RT.

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По данным оперштаба, количество выздоровлений в четверг превысило число заражений: 185 082 вылечившихся против 180 622 зараженных. При этом ковид унес жизни еще 790 человек. Таким образом, за все время пандемии в России вирус обнаружили у 14 840 502 человек, справились с болезнью 11 828 475 человек, а число летальных исходов достигло 343 173, передает "Общественная служба новостей".

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Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Автор: 17 февраля 2022, 11:48 Источник: стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник

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