"Умирают от отсутствия ухода": врач Нурисламов рассказал об ужасных условиях в ковидной реанимации

Врач-нейрофизиолог Сергей Нурисламов рассказал об ужасных условиях в ковидных реанимациях. Общаясь с выздоровевшими, специалист узнал, что медперсонал порой бесчеловечно относится к пациентам. "Люди там умирают от отсутствия ухода", – сообщил эксперт в беседе с "Общественной службой новостей".
Например, один из тяжелобольных, 75-летний пожилой мужчина, по словам Нурисламова, мучился из-за пролежней, поскольку никто на того не обращал внимания. Пациент выжил благодаря врачу из другого отделения больницы. Также бывают случаи, когда медсестры пытают жаждой находящихся в реанимации заболевших – отказываются помогать пить.
Врач отметил, что некоторые родственники больных добиваются лучших условий с помощью денег. Такая схема развратила медперсонал. Некоторые медсестры и санитары отказываются выполнять свою работу без так называемого вознаграждения. Однако рано или поздно, по словам специалиста, недобросовестный медперсонал будет вынужден покинуть ковидарии, и перед ними встанет вопрос: куда пойти и где заработать большие деньги.
За последние сутки в России было выявлено 179 284 случая заражения коронавирусом. Госпитализировано 19 573 пациента. От ковида скончались 748 человек.