Отоларинголог объяснил методику лечения при первых признаках "омикрона"

Болезнь при заражении "омикроном" протекает легче, чем при других штаммах коронавируса, и напоминает простуду, отметил отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. При симптомах ОРВИ медик посоветовал остаться дома и принимать противовирусные препараты.

