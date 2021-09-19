Коронавирус в Москве Заболевшие звезды Шутки про COVID-19 Симптомы коронавируса

Топ новостей недели

Покиньте страну в 24 часа: Цой объявили персоной нон-грата за оскорбление святыни
Развод и раздел имущества: Брак Урганта рухнул в одночасье
Господи, спаси: врачи "Склифа" борются за жизнь любовника Собчак
Оголившаяся Валерия снялась на фоне покойника: Неуместно и глупо!
партнеры
Воскресенье
19 сентября
Лента новостей
13:05
"Мальчик больной" : Цымбалюк-Романовская рассказала о лжелюбовницах Шаляпина
12:48
В России снова выявили более 20 тысяч новых случаев COVID-19
12:40
"Это уже давно не театр": Олешко взорвался после спектакля Бузовой во МХАТе
12:39
Наташа прав на девочку не имеет: мать Королевой убила новость о внебрачной внучке
12:06
Сын Плющенко получил страшную травму
11:53
"Архип, забери папу": у Глушко случился припадок после признания Королевой о дочке от другого
11:44
Любовник Пугачевой раскрыл правду об отношениях с Пимадонной
11:42
Харламов и Ковальчук впервые показали чувства на публике
11:31
Жителей Европейской части России призвали готовиться к сильным морозам
11:27
Сдала пять яйцеклеток: Королева раскрыла подробности появления внебрачной дочери
11:00
"Богачи с жиру бесятся": дети Пугачевой с шиком отметили день Рождения
10:44
"Папа моей дочки не Сережа": Королева два года скрывала второго ребенка
10:38
Машину перевернуло: Кай Метов попал в жуткое ДТП в Белоруссии
10:05
Повышение пенсий с 1 октября: кто получит надбавку
08:32
Все ради выгоды: заявившего о тяжелой болезни Преснякова крепко приложили
04:28
Жесткая конкуренция: названа причина разборок Кабаевой и Утяшевой
00:26
Михайлово Чудо: что нельзя делать 19 сентября
21:08
Дети ошарашили Пугачеву и Галкина в день рождения
19:01
Не может быть: ученых шокировало состояние 88-летней Зинаиды Кириенко
18:04
Лукашенко назвал некоторые территории Польши и Литвы белорусскими землями
18:04
Горбачева впервые показала фото с тайной свадьбы
17:51
Вцепившаяся в интимное место Джигурды Волочкова взбесила народ
16:56
"Не надо скулить и обижаться!": на Украине призвали смириться с "Северным потоком -2"
15:49
Пугачева проигнорировала важное событие в жизни Преснякова
15:21
Водонаева плюнула в популярного певца после вручения премии: Все решают связи
14:45
Волочкова стала причиной развода Солнцева с престарелой женой
14:19
Бочкарева готовится к появлению ребенка
14:00
"Так и не узнала про мою любовь": вскрылась интимная история Сухорукова и Дорониной
13:32
Россия в интеграции с Белоруссией сделала ставку на медленное удушение – эксперт Слюнькин
13:23
Изможденная Рудковская взвыла после отъезда из России
13:19
Мешки с жиром: Воля жестко унизил разведенную Асмус со сцены
12:59
Известная спортсменка отреагировала на заявление о своей связи с женатым Богомоловым
12:46
Журналист Колесников: Лукашенко расцвел на саммите ОДКБ в отсутствие Путина
12:09
"Пьянь": сын Васильевой кинул камень в огород Ефремова
12:00
Украинский дипломат о восхищающихся Путиным европейцах: Ничего не понимают
11:30
Басков не смог пройти мимо ширинки Билана
11:18
Россияне молятся за здоровье заявившего о болезни Фадеева
11:10
Чудом выжившая МакSим прилюдно оголилась
10:50
Выздоровевшая Заворотнюк появилась в общественном месте
08:05
Куда сходить в Москве: афиша 17 по 26 сентября
06:08
Назван самый главный загрязнитель воздуха среди стран СНГ
04:03
День Захария и Елизаветы: Что нельзя делать 18 сентября
01:59
К чему снится олень
23:59
"Страшная такая": Морщинистая Кудрявцева взвыла из-за лица
21:32
Сын покойного Марьянова сцепился с мачехой: Война за наследство
21:31
Похороны и поминки: Веселье Петросяна закончилось трауром
21:16
Ученые назвали самый полезный способ готовить яйца
20:35
Пожилая россиянка умерла на Кипре после заплыва в море
19:59
Домашняя пума россиянки напала на пенсионерку в Прикамье
19:07
Энцефалит и деменция: невролог назвал страшные последствия коронавируса
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Пугачева подложила свинью простому народу: Знакомиться не хочется
Вызывали "скорую": подробности венчания 57-летней Азизы с молодым мужем
"Пьянь": сын Васильевой кинул камень в огород Ефремова
"У меня началась паника": поездка в метро обернулась для Валюшкиной сущим адом
Вцепившаяся в интимное место Джигурды Волочкова взбесила народ
Сын покойного Марьянова сцепился с мачехой: Война за наследство
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Коронавирус
В России снова выявили более 20 тысяч новых случаев COVID-19

В России снова выявили более 20 тысяч новых случаев COVID-19

Российский оперативный штаб по коронавирусу обновил данные по эпидемиологической ситуации в стране.
прочитано 196 раз

За минувшую субботу в России было выявлено 20 174 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Это всего на 200 случаев меньше, чем днем ранее.

ПО ТЕМЕ

Энцефалит и деменция: невролог назвал страшные последствия коронавируса

Коронавирус в России

Сюжеты Коронавирус в России

Согласно свежим данным, в стране выздоровели 13 418 человек, а умерли 793 пациента – этот показатель весьма близок к рекордным значениям. Таким образом, общее число заболевших граждан за все время пандемии коронавируса в России сегодня достигло 7 274 928. При этом выздоровели только 6 498 682 инфицированных, еще 198 218 зараженных не сумели одолеть инфекцию и скончались.

Москва вновь закрепила лидерство среди субъектов и регионов России по суточному приросту заболевших: за день там заразились 2376 человек, выздоровели 1215 человек и умерли 49 заразившихся. На втором месте находится Санкт-Петербург с 1834 заболевших, 501 вылеченным и 40 скончавшимися пациентами. Тройку лидеров замыкает Московская область, где зафиксировали 1004 новых случая заболевания, 768 выздоровлений и 19 смертей.

Наименьшее количество новых случаев заражения коронавирусом в России сегодня было выявлено в Еврейской автономной области, Магаданской области, Чукотском и Ненецком автономных округах – там инфекцию подхватили 35, 25, 16 и 14 человек соответственно.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 19 сентября 2021, 12:48 Источник: стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Наташа прав на девочку не имеет: мать Королевой убила новость о внебрачной внучке

Людмила Порывай узнала правду спустя два года
Шоу-бизнес

"Архип, забери папу": у Глушко случился припадок после признания Королевой о дочке от другого

Стриптизер был вне себя
Шоу-бизнес

Любовник Пугачевой раскрыл правду об отношениях с Пимадонной

Стало известно, с кем Алла Борисовна изменила мужу
Шоу-бизнес

Сдала пять яйцеклеток: Королева раскрыла подробности появления внебрачной дочери

Артистка два года скрывала ребенка

Гороскоп

Астролог назвала самые неблагоприятные дни 2022 года
Каким знакам зодиака не следует копить деньги: мнение астрологов
Гороскоп на неделю с 6 по 12 сентября 2021 года
Гороскоп на сентябрь 2021 года

Здоровье

В России снова выявили более 20 тысяч новых случаев COVID-19
Энцефалит и деменция: невролог назвал страшные последствия коронавируса
Балашиха и Красногорск стали худшими округами Подмосковья по коронавирусу
Песков сообщил детали о десятках заболевших коронавирусом в окружении Путина

Спорт

Девятилетняя россиянка установила мировой рекорд по подтягиваниям
Умер бывший тренер баскетбольных клубов ЦСКА и "Динамо"
"При смерти": Врачи нашли у Хоркиной дыру в легких
Авербух сделал заявление об алкоголизме близкой женщины: Лицо запитое

Регионы

Подозреваемый в убийстве семьи под Воронежем задержан
В Новосибирске пенсионерка умерла на избирательном участке от остановки сердца
Под Омском поймали осужденного беглеца
В Подмосковье из-за заморозков объявлен оранжевый уровень погодной опасности
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+