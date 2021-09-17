Энцефалит и деменция: невролог назвал страшные последствия коронавируса

Коронавирусная инфекция COVID-19 может сопровождаться рядом нарушений нервной системы, работы мозга и когнитивных функций. Об этом рассказал врач-невролог Петр Соков.

Соков отметил, что коронавирус может вызывать, среди прочего, – тяжелые последствия, такие как энцефалит, деменцию и сильную депрессию. Более того, из-за ухудшения свертываемости крови после ковида зачастую происходят инсульты, сообщает "Общественная служба новостей".