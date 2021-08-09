Собянин: павильоны "Здоровая Москва" возобновляют работу в обычном режиме

Москва делает очередной шаг к нормальной жизни. Конечно, пандемия коронавируса еще не преодолена, но столичные власти активно работают над решением этой проблемы. Так, павильоны "Здоровая Москва" снова готовы принять горожан на профилактические обследования. Об этом в личном блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Политик отметил, что с 11 мая 2021 года в павильонах проверились около 120 тысяч желающих. Однако с 21 июня из-за ухудшения ситуации с COVID-19 медицинские пункты пришлось временно перепрофилировать в места проведения вакцинации. В ходе массовой кампании специалисты "Здоровой Москвы" сделали прививки более 560 тысячам москвичей. Еще восемь тысяч человек прошли повторную вакцинацию препаратом "Спутником Лайт".
"Сегодня имеющихся мощностей в Москве достаточно для продолжения массовой вакцинации без ажиотажа и очередей. Поэтому с 9 августа павильоны «Здоровая Москва» возобновляют проведение профилактических обследований для всех желающих москвичей", – подчеркнул Собянин.
Он также отметил, что особое внимание в павильонах теперь будут уделять переболевшим коронавирусом. Медики рекомендуют москвичам, перенесшим коронавирус, пройти пять обследований. По официальным данным, в столице насчитывается более 1,3 миллиона человек, болевших ковидом. Теперь они смогут выявить потенциальные осложнения на ранних стадиях.
Сегодня к перечню необходимых профилактических мер специалисты относят спирометрию, биохимический анализ крови, определение концентрации Д-димера, тест с 6-минутной ходьбой и рентгенографию органов грудной клетки. После их прохождения результаты станут доступны в электронной медкарте.
Собянин уточнил, что все исследования в павильонах "Здоровая Москва" проводятся бесплатно при наличии московского полиса ОМС или прикрепления к городской поликлинике, а также наличия паспорта или другого документа, подтверждающего личность. Кстати, прививку в центрах тоже можно сделать.
Всего в популярных общественных местах столицы работают 45 павильонов "Здоровая Москва". Они открыты с 08:00 до 22:00 без выходных. Возле 15 павильонов по субботам и воскресеньям проходят бесплатные занятия в рамках проекта "Спортивные выходные".
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