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Коронавирус
В Кремле приняли решение по поводу закрытия границ между регионами

В Кремле приняли решение по поводу закрытия границ между регионами

Дмитрий Песков рассказал журналистам, будут ли закрыты границы между регионами из-за ситуации с коронавирусом
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Российские власти не поддерживают идею о закрытии границ межу субъектами. Об этом 6 июля во время брифинга для журналистов заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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Дмитрий Сергеевич Песков

Дмитрий Сергеевич Песков пресс-секретарь президента России

По словам пресс-секретаря российского лидера, закрытие региональных границ не рассматривается властями в качестве меры по борьбе с COVID-19. Меж тем, как сообщает РБК, Песков не исключил необходимость применения "жестких мер" для защиты население от коронавирусной инфекции.

Однако, представитель главы государства напомнил, что руководителям субъектов России предоставлены широкие полномочия для борьбы с коронавирусом. Более того, губернаторы могут самостоятельно принимать необходимые меры в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе.

Отметим, что официальный комментарий по поводу закрытия границ Дмитрию Пескову пришлось давать после того, как в некоторых региональных СМИ появились сообщения об ограничении въезда. В частности, речь на брифинге шла про Курганскую область.

Так, 5 июля эксперты URA.RU предупредили о риске нового локдауна из-за пандемии коронавируса. По сообщению информагентства, главы регионов России не спешат принимать решение самостоятельно. Они ждут, что в сложившейся ситуации предпримут московские власти.

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Фото: Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 6 июля 2021, 19:03 Источник: РБК ✓ Надежный источник

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