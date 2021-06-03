Песков отреагировал на слова британских журналистов о смертности от коронавируса в России

В статье заявлялось, что число смертельных случаев от ковида в России якобы
в разы больше, чем в остальных государствах. По словам британских журналистов, реальная статистика якобы намного выше зарегистрированных данных.
Официальный представитель Кремля не стал подробно говорить о данном материале. Дмитрий Песков сказал, что не ясно, на чем основаны выводы издания.
Ранее в Times отметили, что их анализ составлялся после того, как Перу пересмотрела свои данные. Государство хотело показать, что он больше остальных стран пострадало коронавируса.
Напомним, по состоянию на 2 июня было отмечено 8832 случая заражения коронавирусом в России. Данный показатель ниже, чем был в предыдущие дни. Больше всего пациентов было выявлено в Москве.
Как писали "Дни.ру", с 18 января в России повсеместно стартовала масштабная вакцинация. Привиться от коронавируса могут все категории граждан. Россиянам доступны три препарата на выбор – "Спутник V", "КовиВак" и "ЭпиВакКорона". Помимо этого, готовится к регистрации вакцина "Спутник Лайт".
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