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Коронавирус
Собянин рассказал, что при низких титрах после давней прививки есть вероятность заражения новым штаммом

Собянин рассказал, что при низких титрах после давней прививки есть вероятность заражения новым штаммом

Россияне, уже сделавшие прививку от коронавируса, все равно могут заразиться новым штаммом COVID-19 в том случае, если у них проблемы с иммунитетом или низкие титры.
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Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин. Он напомнил, что сейчас россияне столкнулись с новой мутацией индийского штамма, так называемой Дельтой. По его словам, она более агрессивна и тяжелее протекает, а также гораздо быстрее проникает в организм.

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Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

При этом градоначальник подчеркнул, что иммунитета, способного защитить человека от уханьского штамма коронавируса, для защиты от индийского недостаточно. То есть, чтобы противостоять Дельте, уровень иммунитета должен быть в два раза выше. Именно поэтому на сегодняшний день зачастую заражаются даже те, кто уже переболел, или сделал прививку.

Собянин пояснил, что, таким образом, те, кто не заразился бы прошлым штаммом COVID-19 из Уханя, сейчас, при индийском штамме, могут заболеть. Чтобы этого не произошло, человек должен иметь уровень иммунитета в два раза выше по сравнению с китайским штаммом. Именно поэтому среди сделавших прививку граждан есть случаи заражения индийским штаммом. Как правило, это касается тех, кто уже давно прошел вакцинацию, так как у этих граждан падают титры. Поэтому, по мнению мэра Москвы, им необходима ревакцинация.

В столице сделать прививку может любой желающий старше 18 лет в одном из 100 пунктов на базе поликлиник. Для этого нужно предварительно записаться на вакцинацию. Получить прививку без записи можно благодаря работе выездных бригад.

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Фото: Maksim Konstantinov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
20 июня 2021, 11:58 Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

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