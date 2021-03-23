"Сейчас идет рабочий график": Песков назвал время вакцинации Путина от коронавируса

"Сейчас идет
рабочий график, рабочая встреча", – объяснил представитель Кремля. По его словам, глава государства вакцинируется от коронавируса вечером, передает RT.
Ранее Владимир Путин проанонсировал дату своей вакцинации. При этом он отметил, что прививка от COVID-19 – это добровольный выбор каждого человека. Какую именно вакцину выбрал российский лидер, не уточняется.
Напомним, Россия зарегистрировала три вакцины от коронавируса – "Спутник V", "КовиВак" и "ЭпиВакКорона". Президент подчеркнул, что эти препараты доказали свою надежность и безопасность. Владимир Путин заявлял, что ни одна заграничная вакцина не демонстрирует "такую высокую степень защиты".
Отметим, что эпидемиологическая ситуация в России постепенно улучшается. За минувший день подтвердили 8 457 новых случаев коронавирусной инфекции. 11,2% из них не имеют клинических проявлений. Вылечились 10 860 пациентов, умерли 427 человек.
Новые случаи обнаружили в 85 регионах. Лидером по числу заразившихся в очередной раз стала Москва.
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