Россиян предупредили о последствиях коронавируса: Обостряет все хронические патологии

По словам специалиста, инфекция поражает большое количество клеток. Если у человека есть зона повреждения сосудов, то после COVID-19
у него могут начаться сосудистые осложнения. Например, у пациента с воспалительным процессом в поджелудочной железе может обостриться панкреатит.
Многое зависит от организма. Есть пациенты, которые болеют COVID-19 без каких-либо симптомов. Их организм может самостоятельно восстановиться после перенесенной инфекции. Однако посетить врача после болезни все же нужно, подчеркнул Болибок.
"Людям, которые переболели коронавирусом, надо просто пройти качественную диспансеризацию", – приводит слова специалиста НСН. Полный медицинский осмотр можно пройти бесплатно. Пациенту важно озвучить все проблемы, которые его волнуют.
Отметим, что ситуация с COVID-19 в России постепенно улучшается. Последнюю неделю суточный прирост новых случаев не превышает 20 тысяч. По прогнозам математиков, уже в мае этого года рост количества инфицированных в стране может остановиться.
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