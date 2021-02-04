Россиян предупредили о последствиях коронавируса: Обостряет все хронические патологии

Коронавирус обостряет все хронологические патологии организма. Одной из особенностей инфекции являются частые тромбозы, рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.



По словам специалиста, инфекция поражает большое количество клеток. Если у человека есть зона повреждения сосудов, то после COVID-19 у него могут начаться сосудистые осложнения. Например, у пациента с воспалительным процессом в поджелудочной железе может обостриться панкреатит.



Коронавирус часто приводит к тромбозам. Если у человека нарушается кровоток в сосудах нижних конечностей, то он может лишиться ноги. "Возникает угроза гангрены, конечность приходится ампутировать", – заявил Болибок. Эксперт добавил, что на пике заболеваемости было много ампутаций.

Многое зависит от организма. Есть пациенты, которые болеют COVID-19 без каких-либо симптомов. Их организм может самостоятельно восстановиться после перенесенной инфекции. Однако посетить врача после болезни все же нужно, подчеркнул Болибок.

"Людям, которые переболели коронавирусом, надо просто пройти качественную диспансеризацию", – приводит слова специалиста НСН. Полный медицинский осмотр можно пройти бесплатно. Пациенту важно озвучить все проблемы, которые его волнуют.

Отметим, что ситуация с COVID-19 в России постепенно улучшается. Последнюю неделю суточный прирост новых случаев не превышает 20 тысяч. По прогнозам математиков, уже в мае этого года рост количества инфицированных в стране может остановиться.

