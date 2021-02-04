Число заразившихся COVID-19 в России выросло на 16,7 тысячи

В оперативном штабе рассказали, что за прошедший день в стране обнаружили 16 714 заразившихся. У 10,2% из них болезнь протекает без ярко выраженных симптомов. Выздоровели 24 546 человек, умер 521 пациент.
Новые случаи COVID-19 обнаружили в 85 регионах страны. На первом месте находится Москва с 2 095 инфицированными. За сутки в российской столице госпитализировали 908 человек, скончались 67 пациентов.
Далее идет Санкт-Петербург с 1 571 случаем. Третью строчку занимает Подмосковье с 831 инфицированным. В первую пятерку также попали Нижегородская и Воронежская области, где выявили 471 и 371 больного соответственно.
Таким образом, общее количество заразившихся коронавирусом россиян составляет 3,9 миллиона. Вылечились и покинули больницы 3,3 миллиона человек. Всего с начала пандемии зарегистрировали 75 205 летальных исходов.
Россиян просят не расслабляться на фоне снижения прироста новых случаев. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко сообщил, что в стране пока не сформировался коллективный иммунитет, а, значит, возможен новый всплеск заболеваемости.
Телеведущий Александр Мясников предположил, что третья волна COVID-19 произойдет летом или осенью. По его словам, Россия безболезненно переживет очередную вспышку только в том случае, если большинство граждан привьется.
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