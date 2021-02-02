"Не спеша убивает": доктор наук заявил о способности коронавируса становиться неизлечимым

Российский врач и учёный, доктор медицинских наук Дмитрий Еделев допустил, что коронавирусная инфекция COVID-19 может переходить в хроническую форму. Он привёл данные исследования специалистов из Первого МГМУ имени Сеченова, согласно которым у некоторых пациентов симптомы заболевания сохраняются, в среднем, – в течение полугода после излечения.
Эксперты установили, что 25% участников испытывали постоянную усталость, 17% испытывали проблемы с дыханием, а ещё у 10% возрастала тревожность и ухудшалось качество сна. По мнению Еделева, это даёт основания полагать, что коронавирус может оставаться с человеком надолго или даже навсегда, передаёт телеканал "Царьград".
Дмитрий Еделев заявил, что некое проведённое в прошлом году исследование показало, что коронавирус SARS-CoV-2 способен встраиваться в геном человека. Это объясняет, в частности, – постоянные положительные результаты ПЦР-тестов у ряда пациентов. В таком случае вирус начинает самовоспроизводиться, а больной становится постоянным переносчиком инфекции. Врач отметил, что в этой форме ковид "не спеша убивает" носителя, а его шансы на выздоровление стремятся к нулю. При этом у таких пациентов существенно повышается риск смерти от инфекции.
"Они превращаются в ходячую ковидную бомбу", – считает Еделев.
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