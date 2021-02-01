Суточный прирост заразившихся коронавирусом в России составил 17,6 тысячи

Оперативный штаб опубликовал в понедельник новые данные о заболеваемости. За прошедший день в стране подтвердили 17 648 новых случаев. Выздоровели 18 169 человек, скончались 437 пациентов.
Лидером среди российских регионов по количеству инфицированных вновь стала Москва. В столице за сутки диагноз поставили 2 037 жителям. Вылечились 4 883 человека, умер 61 пациент.
В первую тройку также попали Санкт-Петербург и Московская область, где выявили 1 842 и 1 068 больных соответственно. За ними идет Нижегородская область с 468 заразившимися и Воронежская область с 373 инфицированными.
Новые случаи обнаружили в 84 регионах страны. Небольшой прирост заболевших был зафиксирован в Республике Тыва (11 случаев), Еврейской автономной области (9 случаев) и Ненецком автономном округе (3 случая).
Таким образом, всего с начала пандемии коронавирусом в России заразились 3,86 миллиона человек. Выздоровели и покинули больницы 3,31 миллиона граждан. Жертвами COVID-19 стали 73 619 пациентов.
С 18 января во всех регионах была запущена массовая вакцинация. Привиться от коронавируса может любой желающий. Ожидается, что в этом году вакцинацию пройдет около 60% населения страны.
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