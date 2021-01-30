Коронавирус: последние новости на сегодня, 31 января 2021 года

В России число вылечившихся от опасного вируса в сутки превышает количество заболевших, это несомненный плюс. Однако в статусе зараженных, согласно счетчику, сейчас находится 479 415 человек. При этом эксперты полагают, что в ближайшие месяцы ситуация с ковидом в России нормализуется и заболеваемость пойдет на спад.
Динамика новых случаев заражения коронавирусом в России пока стабильная. При этом с каждым днем количество инфицированных жителей страны уменьшается.
Согласно мировой статистике заражения короновирусом, самая сложная эпидемиологическая ситуация наблюдается в США. Там в настоящее время заражено 9 861 906 человек. За прошедшие сутки уровень инфицированных ковидом людей на мировом графике снизился. Сейчас по официальным данным в мире заражено 27 559 298 человек.
Коронавирус в Москве
- Заболели – 927 788
- Умерли – 13 368
- Выздоровели – 809 226
Коронавирус в России
- Заболели – 3 832 080
- Умерли – 72 701
- Выздоровели – 3 279 964
Коронавирус в мире
- Заболели – 102 740 050
- Умерли – 2 219 065
- Выздоровели – 72 961 687
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