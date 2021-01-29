В Раде поддержали запрет вакцин из России

Депутат Верховной рады Украины Виктория Сюмар обрадовала электорат. Украинские народные избранники во втором чтении приняли законопроект о запрете вакцин из России, передает RT. Касается это в том числе и препарата "Спутник V", который для борьбы с коронавирусом закупили уже многие страны. Ранее стало известно, что расчитывать на поставки западного Pfizer украинцы в 2021 году не смогут.
Популярные темы форума
России грозит революция?..
Кого накзаывали в детстве? И как это аукнулось сейчас?
Я старая и я этого не боюсь и не стесняюсь
Массовые аресты
Ната и Мишель ГОВЁЁШКИНЫЫ!
Была тема о дворцах. Теперь другая. А вы бы хотели жить нормально. И как вы это видите??
Нату в игнор
Не могу похудеть
Старые ВОНЮЮЮЧКИ ЗАГАДИЛИ ФОРУМ!!!
От вируса маски не спасают