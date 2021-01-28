Коронавирус: последние новости на сегодня, 28 января 2021 года

Инфекционист ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Жанна Понежева сообщила, что за два месяца число пациентов с тяжелым коронавирусом в России выросло на 3%. Специалист добавила, что у людей с тяжелой формой инфекции кровь гораздо хуже насыщается кислородом.
Кроме того, в Роспотребнадзоре установили долю детей от общего числа заразившихся коронавирусом в России. Она составляет всего 8-10%, при этом чаще всего инфекция атакует подростков в возрасте около 14 лет. При этом в 49,9% случаев болезнь у детей протекает в лёгкой форме, а около 32% юных россиян переносят её бессимптомно.
В то же время в России продолжается массовая вакцинация населения. Вирусолог Александр Бутенко и врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок предупредили россиян об опасности применения вакцины при наличии острых респираторных заболеваний, поскольку это может перегрузить иммунную систему. Также не стоит прививаться при риске аллергической реакции.
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