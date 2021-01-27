В Роспотребнадзоре назвали долю детей среди заразившихся COVID-19 в России

Специалисты Роспотребнадзора определили долю детей среди заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в России. Выяснилось, что возраст – не помеха для коварного недуга.
По данным ведомства, дети составляют от 8% до 10% от общего числа заражённых. Большинство из них – подростки в возрасте 13-15 лет, однако инфекция поражает и другие возрастные группы. К счастью, в половине случаев болезнь у ребёнка протекает в лёгкой форме, а у 32,3% детей – и вовсе бессимптомно, сообщает RT.
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