Коронавирус: последние новости на сегодня, 26 января 2021 года

Накануне Владимир Путин отметил, что количество выздоровевших граждан уже превышает число заразившихся за сутки. Именно поэтому, по мнению президента, можно аккуратно снимать ранее введенные ограничения. В эфире телеканала "Россия 24" российский лидер отметил, что ситуация с коронавирусом в Москве также стабилизируется.
Тем временем в стране продолжается массовая вакцинация. Наблюдая за процессом, другие страны тоже планируют прививать население российским препаратом "Спутник V". Например, в ближайшее время производство этой вакцины от коронавируса может наладить Индия, сообщает РИА Новости.
Специалисты Медицинской школы Йельского университета в США предупредили о препаратах, которые могут быть опасны при борьбе с ковидом. Речь идет о ибупрофене и мелоксикаме. По словам ученых, опубликовавших данные в Journal of Virology, эти препараты подавляют активность определенных ферментов, важных при восстановлении иммунной системы.
Коронавирус в Москве
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