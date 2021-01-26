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Коронавирус: последние новости на сегодня, 26 января 2021 года

Коронавирус: последние новости на сегодня, 26 января 2021 года

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Ситуация с коронавирусом в России постепенно стабилизируется. Суточный прирост заразившихся граждан снизился до 19 тысяч.
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Накануне Владимир Путин отметил, что количество выздоровевших граждан уже превышает число заразившихся за сутки. Именно поэтому, по мнению президента, можно аккуратно снимать ранее введенные ограничения. В эфире телеканала "Россия 24" российский лидер отметил, что ситуация с коронавирусом в Москве также стабилизируется.

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Тем временем в стране продолжается массовая вакцинация. Наблюдая за процессом, другие страны тоже планируют прививать население российским препаратом "Спутник V". Например, в ближайшее время производство этой вакцины от коронавируса может наладить Индия, сообщает РИА Новости.

Специалисты Медицинской школы Йельского университета в США предупредили о препаратах, которые могут быть опасны при борьбе с ковидом. Речь идет о ибупрофене и мелоксикаме. По словам ученых, опубликовавших данные в Journal of Virology, эти препараты подавляют активность определенных ферментов, важных при восстановлении иммунной системы.

Коронавирус в Москве

  • Заболели – 915 508
  • Умерли – 13 030
  • Выздоровели – 779 824

Коронавирус в России

  • Заболели – 3 738 690
  • Умерли – 69 918
  • Выздоровели – 3 150 769

Коронавирус в мире

  • Заболели – 98 830 505
  • Умерли – 2 118 685
  • Выздоровели – 69 617 005

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Автор: 26 января 2021, 06:48 Источник: стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
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