Можно ли ходить на похороны умершего от коронавируса

В начале эпидемии коронавируса весной прошлого года по рекомендации Всемирной организации здравоохранения тела умерших от ковида людей родным не отдавали. Их кремировали и хоронили сотрудники специальных служб в защитных костюмах. Сейчас же произошли послабления. Но опасность никуда не делась. Почему же о ней не говорят? Рассказал патологоанатом.

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