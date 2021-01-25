Можно ли ходить на похороны умершего от коронавируса

Врачи-патологоанатомы работают с телами умерших от коронавируса людей в полном обмундировании – врач одет в СИЗ (специальный индивидуальный защитный костюм). Почему же на похороны умерших от ковида люди приходят в нарядных траурных платьях, а не в СИЗах, как врачи? Ведь еще несколько месяцев назад трупы таких больных вообще не отдавали родственникам и утилизировали.
Как рассказал в беседе с "Дни.ру" доктор медицинских наук, профессор, патологоанатом Александр Талалаев, риск заразиться коронавирусом от покойника на похоронах все же есть. Просто люди привыкли жить в условиях эпидемии и порой теряют бдительность. А зря.
"Мы работаем с СИЗах. В костюмах. Риск заразиться есть, как при любой инфекции, так как не знаешь, как она течет. Вирус новый, поэтому сказать трудно. Но вообще это не настолько опасная инфекция", – рассказал Талалаев "Дни.ру".
Однако до фанатизма доводить меры безопасности все же не стоит. "Покойник не дышит", поэтому и заразиться от него воздушно-капельным путем нельзя. Но следовать традиции прощания с умершими и целовать их в лоб все-таки не стоит. Также не рекомендуется пренебрегать защитной маской и перчатками.
Напомним, еще девять месяцев назад умерших от ковида хоронили в цинковых гробах, пластиковых пакетах или кремировали. Родным тела не отдавали и даже проститься у них не было возможности.
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