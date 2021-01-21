Ученые заявили об опасности южноафриканского штамма COVID-19: Необходима переработка вакцин

Новая мутация коронавируса, обнаруженная в Южной Африке, внушает опасения ученым. Вакцины от COVID-19 должны быть модернизованы.

Специалисты из Национального института инфекционных заболеваний в Йоханнесбурге (ЮАР) выяснили, что новый штамм более устойчив к антителам, накопленным в плазме крови в результате предыдущего инфицирования. Это значит, что вероятность заражения новым штаммом может быть выше у людей, уже перенесших COVID-19.

Исследователи рассказали, что возможность антител уничтожить новый вариант вируса упала в восемь раз. Другими словами, для нейтрализации южноафриканского штамма необходимо иметь в восемь раз больше антител. В своем докладе для Medicalxpress ученые указали на "срочную потребность" в вакцинах, которые можно переработать для борьбы с новым штаммом.

В декабре прошлого года СМИ распространили известие о быстром распространении новой мутации COVID-19, обнаруженной в Великобритании. Как утверждают специалисты, разновидность заразнее всех прежде известных в несколько раз. При этом мутация не представляет большей угрозы для здоровья человека.

Напомним, всего коронавирусом в мире заразились 97 миллионов человек. Лидером среди стран по количеству инфицированных являются Соединенные Штаты. Там зарегистрировали 24 миллиона случаев. За ними идут Индия и Бразилия с 10 и 8 миллионами заболевшими соответственно.