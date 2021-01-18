Мясников сравнил российскую и американскую вакцины от коронавируса

Российская вакцина "Спутник V" значительно более проверенная и надежная, чем препарат американской компании Pfizer. Об этом в своем телеграм-канале написал врач Александр Мясников.



Специалист указал на большое количество новостей о смертности после прививки американской вакциной. Компания Pfizer не довела свой препарат до ума, считает Мясников.



При этом он скептически относится к тому, что российские СМИ так часто пишут о побочных эффектах и смертях после использования вакцины Pfizer. По его мнению, такие сообщения лишь плодят антипрививочные настроения.

"Вы для кого это пишете? Для российских граждан? Так у нас нет вакцины "Пфайзер", у нас есть своя вакцина. Значительно более проверенная и надежная", – написал Мясников в своем телеграм-канале.

Тем не менее к таким сообщениям российских СМИ врач относится с пониманием. По его словам, трудно молчать, когда российскую вакцину критикуют те, кто не доработали свой препарат.

"Но! У нас стартовала массовая вакцинация. Может, перестанем множить ряды ее противников?" – резюмировал врач.

Первая в мире вакцина от коронавируса "Спутник V" была зарегистрирована в августе 2020 года. Клинические исследования с участием десятков тысяч добровольцев доказали ее эффективность – более 90%. На середину января вакциной "Спутник V" привились 1,5 миллиона человек.