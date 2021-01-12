К борьбе с коронавирусом подключается московский театр "Геликон-опера"

Вслед за петербургским Михайловским театром московский "Геликон-опера" объявил, что готов разместить у себя мобильный пункт вакцинации от коронавируса. Прививочная кампания в столице стартовала 5 декабря.



Петербургский Михайловский театр намерен выделить для вакцинации несколько помещений, в том числе кабинет главного дирижера и музыкального руководителя Александра Ведерникова. В октябре он скончался от осложнений, вызванных COVID-19. Сделать прививку в Михайловском театре смогут все желающие.



Теперь к борьбе с коварной инфекцией подключается московский "Геликон-опера". Желание театра разместить у себя пункт вакцинации логично, ведь чем быстрее сотрудники и потенциальные зрители получат прививку, тем быстрее в знаменитый театр вернутся аншлаги, по которым все так соскучились.

"Когда у нас в стране была произведена первая вакцина – "Спутник-V" – я был в числе первых, кто поверил нашей медицине. И сейчас я верю, что мир станет безопаснее для нас, и мы для мира", – отметил художественный руководитель "Геликон-оперы" Дмитрий Бертман.

Каждый новый прививочный пункт – это новые получатели вакцины. Сейчас в Москве действуют 70 пунктов, в ближайшее время их количество будет увеличено до 100. Москвичам не нужно пользоваться общественным транспортом, сделать прививку они могут рядом с домом. Благодаря инициативе "Геликон-оперы" проживающие недалеко от театра москвичи получат удобную площадку для вакцинации.

Инициативы Михайловского театра и "Геликон-оперы" стали началом важного этапа по борьбе с пандемией. Если раньше с ней сражались только наука и медицина, то теперь к важному для всех делу подключаются деятели культуры и искусства. Это еще раз доказывает: победить COVID-19 можно только сообща.

При этом не стоит забывать, что театры стали важными просветительскими центрами и показателем образованности и социальной развитости общества. Для многих граждан занятые в них актеры и другие деятели культуры и искусства являются образцами для подражания. Открытие пункта вакцинации в театрах станет зеленым сигналом для тех, кто еще сомневается, стоит ли делать прививку.

Активное контрнаступление на коронавирус ведут и европейские страны. В Англии открыто семь пунктов массовой вакцинации. Они располагаются на стадионах, ипподромах. Планируется, что прививку на каждом пункте будут получать по несколько тысяч человек в неделю.

Британцы проявляют инициативу и хотят поскорее защититься от смертельной инфекции. В городах у прививочных пунктов выстраиваются очереди из автомобилей. Выходить на улице необязательно: медики подходят к автомобилям и вводят вакцину через спущенное окно.

В свою очередь Германия создала сеть станционарных пунктов вакцинации. Шесть из них находятся в Берлине. Сделать прививку можно на крытом ледовом стадионе, в пустующих терминалах бывших аэропортов, велодроме, мультифункциональном зале "Арена". Также в городе задействуют мобильные пункты вакцинации.

В Италии, которая минувшей весной перенесла тяжелый удар пандемии, для вакцинации строят специальные павильоны. Изначально их будет около 300, в дальнейшем – 1,5 тысячи. Павильоны будут выполнены в форме первоцветов – они станут символом масштабной вакцинации и победы над COVID-19.