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Коронавирус
Коронавирус: последние новости на сегодня, 15 января 2021 года

Коронавирус: последние новости на сегодня, 15 января 2021 года

Фото: Александр Авилов/АГН Москва
Несмотря на то, что статистика по коронавирусу в России с началом 2021 года изменилась в лучшую сторону, медики и власти призывают народ не расслабляться. В нашей стране до сих пор действует всеобщий масочный режим и требование о соблюдении социальной дистанции.
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Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что в мае 2021 года жители столицы смогут вернуться к нормальной жизни. Этому, по словам градоначальника, послужит снижение заболеваемости коронавирусом. Он подчеркнул, что это произойдет при условии, если люди будут вакцинироваться от COVID-19.

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 Коронавирус в России

Сюжеты Коронавирус в России

В настоящее время в России проходит масштабная вакцинация от коронавируса препаратом "Спутник V". Она проводится на добровольной основе. На первом этапе сделать прививку могут люди в возрасте от 18 до 60 лет, входящие в группы риска. Это есть медики, педагоги и социальные работники.

Массовая же вакцинация от коронавируса в России начнется 18 января. Об этом ранее сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Коронавирус в Москве

  • Заболели – 877 428
  • Умерли – 12 241
  • Выздоровели – 722 487

Коронавирус в России

    • Заболели – 3 495 816
    • Умерли – 63 944
    • Выздоровели – 2 882 044

    Коронавирус в мире

    • Заболели – 93 028 721
    • Умерли – 1 992 774
    • Выздоровели – 65 278 399

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    Автор: 15 января 2021, 06:51 Источник: Coronavirus-monitor.ru ✓ Надежный источник
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