Коронавирус: последние новости на сегодня, 15 января 2021 года

Несмотря на то, что статистика по коронавирусу в России с началом 2021 года изменилась в лучшую сторону, медики и власти призывают народ не расслабляться. В нашей стране до сих пор действует всеобщий масочный режим и требование о соблюдении социальной дистанции.

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