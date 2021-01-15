Коронавирус: последние новости на сегодня, 15 января 2021 года

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что в мае 2021 года жители столицы смогут вернуться к нормальной жизни. Этому, по словам градоначальника, послужит снижение заболеваемости коронавирусом. Он подчеркнул, что это произойдет при условии, если люди будут вакцинироваться от COVID-19.
В настоящее время в России проходит масштабная вакцинация от коронавируса препаратом "Спутник V". Она проводится на добровольной основе. На первом этапе сделать прививку могут люди в возрасте от 18 до 60 лет, входящие в группы риска. Это есть медики, педагоги и социальные работники.
Массовая же вакцинация от коронавируса в России начнется 18 января. Об этом ранее сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
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