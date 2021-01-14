Коронавирус в Москве Заболевшие звезды Шутки про COVID-19 Симптомы коронавируса Последние новости на 14 января

Топ новостей недели

Тяжелое и трагичное расставание: обнародованы шокирующие данные о семье Топалова и Тодоренко
Вслед за Джигарханяном: умерла Татьяна Власова
Освобождение Ефремова: Джигурда достал в Москве сенсационную информацию
"Максимум год живут": экс-жену Аршавина сжирает страшный недуг
партнеры
Четверг
14 января
Лента новостей
07:11
"Хитрый и коварный манипулятор": Джигурду вывели на чистую воду
06:42
Коронавирус: последние новости на сегодня, 14 января 2021 года
04:15
Партнер нанес Асмус подлый удар под дых
02:19
Стало известно о переменах в жизни женившегося на молодухе актера из "Счастливы вместе"
00:07
Гороскоп на сегодня, 14 января 2021 года
23:07
Созависимость: как перестать быть жертвой в отношениях
22:13
Раздобревшего Данилко не признали: На себя не похож!
21:45
Эксперт Абзалов: Байден покончит с многовекторностью Лукашенко
21:38
В Москве неизвестный ограбил ломбард в торговом центре
21:37
"Я безумно расстроена": новогодние праздники обернулись для Рапунцель провалом
21:18
В Москве учительница "вышла замуж" за псевдоамериканца и лишилась крупной суммы
20:59
Обучение нового потока программы "Женщина-лидер" начнется в феврале
20:52
Политолог Карбалевич о планах Лукашенко: Утверждение новой конституции в Белоруссии отложили на 2025 год
20:18
Адвокат Екатерина Гордон сообщила о похищении Марины Чайки
20:01
Синоптик предупредил москвичей о сильном ветре и снегопаде
19:45
"Сказал мне за день": любовник шокировал Тюльпанову перед свадьбой
19:36
Звезда сериала "Тайны Смолвиля" готовится вновь стать отцом
19:32
Академию Плющенко покинула фигуристка Константинова
18:59
Близкий друг Фриске вскрыл подноготную Шепелева: Говорить о порядочности не приходится
18:41
"Срамота!": обнаженную Maruv закидали помидорами за прозрачное белье
18:33
Актер из сериала "Метод" скончался за рулем авто в Москве
18:14
"Не надо обижаться": Плющенко пригрозил любопытным россиянам после скандала с коттеджами
18:11
"Сын нужен только ради Жанниных денег": отец Фриске втоптал в грязь пронырливого Шепелева
18:04
Сенатор Пушков о возможном импичменте Трампа: Сильно ударит по его акциям
17:40
Хмельницкая и ее молодой любовник облобызали друг друга на глазах у всех
17:34
В Петербурге силовики пресекли деятельность преступной группировки
17:29
Актриса сериала "Не родись красивой" спаслась от "болезни" знаменитостей
17:25
Галкин в одних трусах всполошил народ
17:18
Вылитая Пелагея: новая пассия выставила напоказ интимные ласки с Телегиным
17:05
Судьба Зеленского решится в ближайшие две недели – аналитик Золотарев
17:01
Дрожжина подала иск в суд к дочери Баталова из-за скандала с наследством
16:43
В Подмосковье у пенсионерки украли треть миллиона рублей
16:36
Волкова из "Ворониных" о проблемах в браке: Обиды выливаются в избиения и моральные унижения
16:30
Жители юго-востока Москвы получат новые квартиры по программе реновации
16:20
"Свекрови поначалу все добрые": осыпавшую комплиментами невестку Валерию сочли лицемерной
16:17
Ягудин высказался о попавших в Сеть откровенных фото жены
16:17
Брюс Уиллис опростоволосился на фоне вседозволенности Сергея Шнурова
16:17
Блогер Варламов раскрыл подробности своего задержания в Южном Судане: Камера с осиными гнездами
16:05
Напуганный раком предстательной железы Шаляпин начал яростно мастурбировать
16:05
"Все равно что увидеть Лох-несское чудовище": внешний вид принца Гарри ошеломил соседа
15:58
Наблюдать эту картину тяжело: Анна Михалкова рассказала правду о дочери
15:54
Путин назвал российскую вакцину "Спутник V" лучшей в мире
15:40
В Раде назвали Украину "полуколонией": России проще с Байденом разговаривать
15:39
В Солнечногорске после гибели пассажира задержали помощника машиниста
15:38
Кончаловский вытер ноги о Хмельницкую: почему паре не суждено было пожениться
15:29
Путин поручил начать вакцинацию всех россиян
15:28
Несовершеннолетний сын Хворостовского показал возлюбленную
15:25
Участник "Битвы экстрасенсов" заявил о регулярных "сливах": Сафронов делал все официально
15:19
"Не секс нам нужен": половая близость с годами опостылела опытному Газманову
15:12
Янковский о скандальном эксперименте с Асмус: Мы качественно развели всех
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Большое горе: умерший Джигарханян позвал к себе на тот свет любимую Виталину
Близкий друг Фриске вскрыл подноготную Шепелева: Говорить о порядочности не приходится
Одной ногой в могиле: стало известно о состоянии иссыхающей Королевой
"Мы – извращенцы!": мать умерла после тошнотворных откровений Панина о женской ножке
Шепелев избавляется от памяти Фриске ради денег
"Сын нужен только ради Жанниных денег": отец Фриске втоптал в грязь пронырливого Шепелева
Коронавирус
Коронавирус: последние новости на сегодня, 14 января 2021 года

Коронавирус: последние новости на сегодня, 14 января 2021 года

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
В началом 2021 года ситуация с коронавирусом в России немного изменилась. Каждый день стали регистрировать в среднем 22 тысячи зараженных. В конце 2020-го этот показатель почти достигал 30 тысяч.
прочитано 496 раз

Тем не менее, в Санкт-Петербурге вновь выросло число госпитализаций больных ковидом, сообщает "РИА Новости". В материалах межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса говорится, что рост этого показателя был ожидаем после окончания новогодних праздников.

ПО ТЕМЕ

Путин назвал российскую вакцину "Спутник V" лучшей в мире

Около половины привившихся от коронавируса в Москве – люди старше 60 лет

 Коронавирус в России

Сюжеты Коронавирус в России

Большие надежды возлагаются на вакцинацию от коронавируса. Владимир Путин считает, что уже пора прививать всех россиян. Президент России поручил приступить к этому со следующей недели. Для этого необходимо подготовить соответствующую инфраструктуру.

Тем временем Турция одобрила применение китайской вакцины от коронавируса CoronaVac. Ее уже ввели министру здравоохранения Фахреттину Кодже в городской больнице Анкары, передает информагентство "Анадолу".

Коронавирус в Москве

  • Заболели – 871 535
  • Умерли – 12 173
  • Выздоровели – 715 438

Коронавирус в России

    • Заболели – 3 471 053
    • Умерли – 63 370
    • Выздоровели – 2 854 088

    Коронавирус в мире

    • Заболели – 91 880 123
    • Умерли –1 969 331
    • Выздоровели – 64 737 616

    ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

    Автор: 14 января 2021, 06:42 Источник: стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
    ФОТОРЕПОРТАЖ

    Зараженные коронавирусом политики: кто пострадал от смертельной инфекции

    комментарии

    Ответить:

    Популярные темы форума

    Политика

    Эксперт Абзалов: Байден покончит с многовекторностью Лукашенко
    Политолог Карбалевич о планах Лукашенко: Утверждение новой конституции в Белоруссии отложили на 2025 год
    Сенатор Пушков о возможном импичменте Трампа: Сильно ударит по его акциям
    Судьба Зеленского решится в ближайшие две недели – аналитик Золотарев

    Шоу-бизнес

    Раздобревшего Данилко не признали: На себя не похож!
    "Я безумно расстроена": новогодние праздники обернулись для Рапунцель провалом
    "Сказал мне за день": любовник шокировал Тюльпанову перед свадьбой
    Близкий друг Фриске вскрыл подноготную Шепелева: Говорить о порядочности не приходится

    Проишествия

    Убивший аспирантку историк Соколов решил обжаловать приговор
    "Я с ребенком взаперти": просившая о спасении жительница горящего дома в Екатеринбурге погибла с дочерью
    Вскрылись подробности жуткого убийства хореографа в Москве
    Семья умершей подруги стримера Reeflay не может устроить похороны

    Lifestyle

    Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
    Лучшие роли Армена Джигарханяна
    "Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
    Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
    Шоу-бизнес

    Одной ногой в могиле: стало известно о состоянии иссыхающей Королевой

    Певица оказалась на грани жизни и смерти
    Шоу-бизнес

    Уход в 41 год: народ содрогнулся от случившегося с Пеговой

    Страшные кадры попали в Сеть
    Шоу-бизнес

    Доставай тампон и наноси погуще интимную смазку: неожиданные радости затейника Тимати

    Музыкант оказался выдумщиком

    Шоу-бизнес

    Ходченкова предстала перед поклонниками без штанов

    Актриса показала фото с отдыха

    Гороскоп

    Гороскоп на сегодня, 14 января 2021 года
    Гороскоп на сегодня, 13 января 2021 года
    Гороскоп на сегодня, 12 января 2021 года
    Гороскоп на неделю с 11 по 17 января 2021 года

    Фоторепортажи

    Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
    Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
    Богомолова перекосило рядом с Собчак
    Обнародована причина смерти Аллы Вербер

    Спорт

    Тарасова отказалась признавать Плющенко тренером после скандала с особняками
    Рукоблудника Дзюбу предложили выдвинуть в президенты России
    Туктамышева назвала главную проблему в своей жизни
    "Я лежал в реанимации": Плющенко рассказал о тяжелой болезни

    Регионы

    Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
    Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
    Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
    Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
    © 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+