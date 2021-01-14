Коронавирус: последние новости на сегодня, 14 января 2021 года

Тем не менее, в Санкт-Петербурге вновь выросло число госпитализаций больных ковидом, сообщает "РИА Новости". В материалах межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса говорится, что рост этого показателя был ожидаем после окончания новогодних праздников.
Большие надежды возлагаются на вакцинацию от коронавируса. Владимир Путин считает, что уже пора прививать всех россиян. Президент России поручил приступить к этому со следующей недели. Для этого необходимо подготовить соответствующую инфраструктуру.
Тем временем Турция одобрила применение китайской вакцины от коронавируса CoronaVac. Ее уже ввели министру здравоохранения Фахреттину Кодже в городской больнице Анкары, передает информагентство "Анадолу".
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