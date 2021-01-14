В Норвегии умерли 23 человека после прививки вакциной Pfizer

О смертях сообщило норвежское агентство лекарственных средств. Его представитель Стейнар Мадсен отметил, что эти случаи не вызывают особой тревоги.
Он напомнил, что вакцина имеет очень небольшой фактор риска. "За небольшим исключением, когда речь идет о пациентах старшего возраста с ослабленным здоровьем", – сказал Мадсен.
Для избежания подобных инцидентов в будущем, Институт национального здравоохранения изменил рекомендации для вакцинации пациентов старшего возраста, у которых диагностированы серьезные заболевания. В ведомстве уточнили, что вакцина могла способствовать усложнению течения заболевания у пожилых людей.
Вакцинация американским препаратом в Норвегии началась 27 декабря. Первыми прививки получили постояльцы дома престарелых в Осло. Сейчас в королевстве вакцинированы 25 тысяч человек.
Напомним, что в России для вакцинации используется препарат "Спутник V". Интерес к отечественной разработке проявили десятки стран. Испытания вакцины показали ее эффективность на уровне 95%.
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