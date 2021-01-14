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В Норвегии умерли 23 человека после прививки вакциной Pfizer

В Норвегии умерли 23 человека после прививки вакциной Pfizer

Фото: Eibner-Pressefoto/EXPA/Schroette/www.globallookpress.com
После прививки вакциной от американской компании Pfizer и немецкого стартапа BioNTech в Норвегии скончались 23 человека. Все они – пожилые люди старше 80 лет с ослабленным иммунитетом.
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О смертях сообщило норвежское агентство лекарственных средств. Его представитель Стейнар Мадсен отметил, что эти случаи не вызывают особой тревоги.

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Он напомнил, что вакцина имеет очень небольшой фактор риска. "За небольшим исключением, когда речь идет о пациентах старшего возраста с ослабленным здоровьем", – сказал Мадсен.

Для избежания подобных инцидентов в будущем, Институт национального здравоохранения изменил рекомендации для вакцинации пациентов старшего возраста, у которых диагностированы серьезные заболевания. В ведомстве уточнили, что вакцина могла способствовать усложнению течения заболевания у пожилых людей.

Вакцинация американским препаратом в Норвегии началась 27 декабря. Первыми прививки получили постояльцы дома престарелых в Осло. Сейчас в королевстве вакцинированы 25 тысяч человек.

Напомним, что в России для вакцинации используется препарат "Спутник V". Интерес к отечественной разработке проявили десятки стран. Испытания вакцины показали ее эффективность на уровне 95%.

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Автор: 14 января 2021, 17:54 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

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