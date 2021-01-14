Российским клиникам запретили использовать американскую вакцину Pfizer

Федеральная служба России по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) запретила российским частным клиникам использовать американскую вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 производства компании Pfizer. В ведомстве пояснили, что препарат не прошёл регистрацию.
Представители Росздравнадзора напомнили, что ввоз и применение в стране вакцин, не прошедших регистрацию, запрещён. При этом запрет распространяется на все медучреждения Международного медицинского кластера, сообщает Ura.ru.
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