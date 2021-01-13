Путин назвал российскую вакцину "Спутник V" лучшей в мире

"Вакцина российская – это совершенно уже очевидно, мы и раньше так считали, а сейчас это практика показывает – она, я думаю, вообще самая лучшая в мире", – сказал глава государства.
Путин отметил, что другие вакцины не обеспечивают такого уровня защиты и безопасности, как российская разработка. Это безусловный успех отечественных ученых, добавил президент.
В ходе совещания он обратил внимание, что во многих странах происходит всплеск заболеваемости. Это связано с появлением новых штаммов коронавируса или с отсутствием дисциплины в праздничные дни, заметил Путин.
Президент поручил выяснить, как российская вакцина будет действовать в условиях многочисленных штаммов коронавируса. "Я знаю, что эти штаммы у нас есть, специалисты, наши ученые над этим работают", – сказал глава государства.
О регистрации первой в мире вакцины от коронавируса "Спутник V" Владимир Путин сообщил 11 августа. На начало января ей привились более 1,5 миллиона человек.
Клинические испытания с участием десятков тысяч добровольцев показали эффективность препарата на уровне более 90%. Вакцина обеспечит полную защиту от COVID-19.
"Спутник V" создан на проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Вакцина использует два разных вектора для двух уколов. Это формирует более крепкий иммунитет по сравнению с препаратами, которые используют одинаковый механизм.
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