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Коронавирус
Российская вакцина

Российская вакцина "Спутник V" пришла на Ближний Восток

Фото:Сергей Киселев/АГН Москва
Палестина первой среди государств Ближнего Востока зарегистрировала вакцину от коронавируса "Спутник V". Поставки препарата начнутся в первом квартале текущего года.
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О регистрации "Спутник V" в Палестине объявили местный Минздрав и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Регистрация прошла по ускоренной процедуре без проведения дополнительных клинических исследований. Таким же метод применялся в Аргентине, Алжире, Сербии и Боливии.

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Первую партию препарата Палестина получит в течение месяца. Поставки будут обеспечены благодаря партнерству РФПИ с Индией, Южной Кореей, Китаем и другими странами.

Высокое качество и безопасность "Спутник V" привлекают к вакцине все больше внимания во многих странах, отметил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Вслед за Европой, Азией, Латинской Америкой и Африкой препарат появится на Ближнем Востоке, сказал он.

"Это позволит дополнительно объединить усилия для скорейшей совместной победы над коронавирусной инфекцией за счет обеспечения доступа к эффективной и безопасной вакцине большему количеству государств и их жителей", – уверен Дмитриев.

Фото: АГН Москва

Первая в мире вакцина от коронавируса "Спутник V" прошла клинические испытания с участием десятков тысяч добровольцев. Исследования доказали эффективность препарата на уровне более 90%. Вакцина обеспечит полную защиту от COVID-19.

Препарат создан на проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Вакцина использует два разных вектора для двух уколов. Это формирует более крепкий иммунитет по сравнению с препаратами, которые используют одинаковый механизм.

На начало января российской вакциной привились более 1,5 миллиона человек. Разработчики "Спутник V" сотрудничают с крупной западной фармацевтической компанией AstraZeneca и помогают повысить эффективность ее вакцины.

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Автор: 11 января 2021, 15:50

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