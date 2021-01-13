Путин поручил начать вакцинацию всех россиян

Ситуация с коронавирусом в России в начале 2021 года немного изменилась. Если в конце 2020-го каждый день фиксировали в среднем 28 тысяч заразившихся, то сейчас данный показатель упал ниже отметки в 23 тысячи. Эксперты пока не торопятся говорить, что причиной этому стала вакцинация.
Тем не менее, надежды возлагаются именно на этот процесс. Так, Владимир Путин в среду, 13 января, поручил начать вакцинацию всех россиян со следующей недели. Президент отметил, что для этого необходимо подготовить соответствующую инфраструктуру.
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