Иммунолог предрек новый скачок заболеваемости коронавирусом

Через одну-две недели в России может возрасти число заболевших коронавирусом. После новогодних праздников наблюдается небольшой спад заболеваемости, что связано со снижением контактов и пользования общественным транспортом, а также с морозами, пишет телеграм-канал РИА Новости со ссылкой на заявление эксперта РУДН Сергея Вознесенского.
Иммунолог считает, что темпы роста заболеваемости коронавирусом могут снизиться только после того, как иммунная прослойка превысит 80%.
Ранее сообщалось, что за сутки в России выявили 23 315 случаев заражения коронавирусом. По данным оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией, у 12 процентов пациентов болезнь протекала без симптомов.
Скончались от последствий ковида 436 пациентов, выздоровели более 21,7 тысячи человек.
Больше всего заболевших в Москве – 4 646. Следующий город по статистике – Санкт-Петербург и Подмосковье с 3 004 и 1 315 заразившимися. В первую пятерку также вошли Нижегородская и Воронежская области.
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