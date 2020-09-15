Депутаты Госдумы примут участие в испытаниях российской вакцины от коронавируса

По его словам, ряд парламентариев вошли в группу добровольцев. Они примут участие в пострегистрационных исследованиях вакцины от коронавируса "Спутник V".
Однако в первую очередь вакцинирование должны пройти те, кто входит в группу риска в силу возраста или наличия хронических заболеваний, отметил Володин. "А потом уже подумаем о себе", – добавил спикер.
"Спутник V" – первая в мире вакцина от коронавируса, напомнил председатель нижней палаты. "Мы на это надеемся и считаем, что это выход из ситуации, особенно для людей, имеющих профессию, призвание постоянно общаться с другими людьми", – сказал Володин.
Он призвал граждан продолжать соблюдать меры безопасности. Рассказал спикер и о мерах, которые принимаются в стенах нижней палаты парламента.
По его словам, действует требование о соблюдении социальной дистанции и ношении средств индивидуальной защиты, столовые и буфеты закрыты, а часть сотрудников продолжает работать удаленно. Перешли на дистанционный формат и парламентарии, входящие в группу риска, подчеркнул спикер нижней палаты.
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