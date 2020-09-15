Госдума открыла осеннюю сессию – 2020

Во вторник, 15 сентября, Госдума открыла новую осеннюю сессию. Перед депутатами выступил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Он рассказал о приоритетных законопроектах на ближайшие несколько месяцев.



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